Un ejercicio torticero

El PSPV quiere que el Gobierno perdone la deuda de la Comunitat Valenciana siguiendo la iniciativa planteada por Iceta en Cataluña. Semejante ocurrencia se las trae. La pretensión socialista ronda los setenta mil millones de euros en la suma correspondiente a la hipotética quita de ambas domunidades. Absurdo. Proponer que la Administración del Estado se avenga a eso supone no tener el más mínimo sentido de la realidad o tratar de engañar a los españoles, que todavía es peor. Un disparate fruto sin duda del aldeanismo y la demagogia tan en boga hoy entre la clase política. Este es el problema. No se plantean ideas solventes para encarar cuestiones básicas y sobra en cambio el recurso sistemático a la estupidez dialéctica y a la carnaza electoral. Tendencia inútil, por supuesto, amén de ofensiva porque implica creer que la opinión pública traga con cualquier cosa aunque sea manifiestamente estrambótica o no se ajuste en absoluto al cariz auténtico de los hechos. Por ejemplo, una inmensa mayoría de ciudadanos rechaza el discurso de las izquierdas valenciana y catalana negando que sus comunidades respectivas tengan un problema grave de adoctrinamiento en las aulas, cuando la verdad es que miles de familias y alumnos lo soportan en Cataluña de forma abrumadora desde hace décadas y aquí de manera creciente por la indolencia de anteriores gobernantes y ahora por la acción explícita de Compromís y sus acólitos. Que el Consell pretenda convencer de lo contrario no se sostiene en pie y aún más si se observa cómo las instituciones subvencionan generosamente a entidades de carácter independentista y pancatalanista cuyo objetivo es expandir esos virus en la sociedad valenciana dentro y fuera de la escuela. Desde luego clama al cielo el chorro de dinero que se viene dando en los presupuestos a Acció Cultural del País Valenciá, Escola o la Fundación Ramon Llull. Sorprende pues que aún haya quienes desde posiciones ajenas al nacionalismo insisten en minimizar el asunto o que el Ministerio de Educación no se espabile en tomar serias cartas al respecto a través de la Alta Inspección. Por eso resulta patético que los firmantes del Botànic anden con monsergas falaces cuando además en este orden de cosas es evidente también que la futura televisión autonómica va a ser un foco machacón de repique en el empeño, y si no al tiempo que así esta concebida. Sea como fuere la cortedad intelectual se ha instalado entre los políticos, alentando un ejercicio torticero continuo que no parece tener limite. Excepciones aparte falta coraje, formación, rigor y altura para expresar las cosas claras. Más botones de muestra. Sucedió la semana pasada en Les Corts. La presidenta del PP desde la tribuna de oradores recordando la obra de Rita Barberá al cumplirse el año de su muerte sin atreverse a citarla por el nombre y apellidos. En fin, lamentable. Otra insólita demostración de lo dicho.