EL EJEMPLO DEL SEVILLA

Que poco dura lo bueno. Hace una semana estábamos de celebración de Liga de Campeones en Mestalla y ya ni nos acordamos. Los titulares Champions han dado paso a las ventas, las posibles ventas, las obligaciones financieras y los números que cuadrar. De fichajes ni hablamos. Con los gerifaltes del club viajando a Singapur para reunirse con el gran jefe, Peter Lim, todos nos preguntamos cuando explotará el globo. Cuando llegará la primera venta, la gran venta y si nos llevaremos las manos a la cabeza o nos frotaremos las manos cuando eso ocurra. Será la diferencia entre vender lo que quiere el club o a los que quiere Marcelino García Toral en su plantilla.

Es pronto para eso. En primer lugar porque los que mandan no están y, sobre todo, porque tenemos Mundial a la vuelta de la esquina. Los que quieren vender esperan al gran postor y los que van comprar no quieren serlo. El escaparate del Mundial es muy goloso y todo el mundo quiere ser el listo de la clase para llevarse la mejor pieza. Pero sí son buenas fechas para cerrar pequeñas contrataciones que no dependen del Mundial y fundamentalmente para poner en el mercado a los jugadores que no quieres de cara a la temporada que viene. En eso está ahora mismo el club y a partir de la próxima semana empezará el movimiento. No en vano, ayer LAS PROVINCIAS detallaba porque el Valencia debe vender antes del 30 de Junio por valor de 45 millones; no por gusto, capricho o Fair Play Financiero de la Liga sino por obligación legal de la SA. Y de esa ley no se escapa nadie.

Será un mes cargado de rumores, ofertas a la baja por futbolistas del Valencia y representantes ofreciendo jugadores de todo pelaje. El mes de Longoria. No es que yo ande muy preocupado, pero si expectante con el nuevo director deportivo del Valencia o como quieran llamarlo. Sobre su espalda está mejorar los números de Zaza si el italiano es vendido, mejorar a Rodrigo si hay que venderlo, encontrar un Guedes para la izquierda si el portugués no vuelve...y así hasta completar una plantilla muy mejorada para acometer Champions y Liga. Un universo bien distinto al de esta temporada como demuestra el Sevilla, que con una plantilla muy larga y muy cara se fue por el desagüe de la liga para morir en la orilla de la Liga de Campeones. La suerte es que en Valencia ni se ha marchado Monchi ni ha volado Sampaoli. Alemany y Marcelino al cambio. La mejor noticia. Pero si el ejemplo del Atlético es -como bien dice Marcelino- el modelo a seguir, el del Sevilla es el que no hay que repetir. Que la Champions es un regalo envenenado que necesitas para crecer, pero estar entre los cuatro primeros de la Liga es el oxígeno para seguir viviendo.