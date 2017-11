Educar en la mentira

És difícil explicar com és possible que els que neguen les senyes d'identitat i l'existència de la llengua valenciana, afirmant que és catalana i ademés manifesten que la cultura valenciana no és més que una part de la farsa pancatalanista que nos imponen, siguen hui els que formen el govern de la Generalitat, Diputació i Ajuntament de Valéncia. La resposta està en el control que les forces catalanistes eixercixen sobre l'ensenyança.

L'Universitat de Valéncia junt en alguns intelectuals valencians del moment foren els primers en falsejar la nostra història, llengua i cultura oblidant lo que dien i escrivien els nostres clàssics. I la lluita per les càtedres que les guanyaren els que tenien els diners, les editorials i la mentira. Des de les càtedres conquistades educaren al professorat i estos s'encarregaren de manipular les conciències dels nostres chiquets i jóvens, que arribaren a creure's les mentires per l'interés a soles d'aprovar.

Res de tot açò haguera segut possible si els partits polítics en el poder, tant socialistes com populars, hagueren eixit al pas dels que no tenien més objectiu que fer de Valéncia un apèndix dels inventats països catalans.

Traïció que estem pagant en la manipulació i adoctrinament en les escoles que du a terme la Conselleria d'Educació del Sr. Marzà. Per atra part, la Sra. Oltra, en una desvergonya total i absoluta, es dedica a parlar de les batalles guanyades i de les batalles perdudes; per ad ella la batalla perduda és la dels símbols, pero, no obstant, se feliciten per la guanyada que és la de l'unitat de la llengua. Si la Sra. vicepresidenta del Govern Valencià no té problemes en manifestar públicament tot açò, nosatres li digam: ¡Prou d'adoctrinament! Fòra la dictadura pancatalanista que es viu i s'ensenya en les escoles, instituts i universitats valencianes.