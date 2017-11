Educar a los hijos no supone una tarea fácil, ni muchísimo menos. Pero es la labor más importante que recae sobre los padres. Ellos en primerísimo lugar, pero también los educadores y el propio Estado, tienen como misión esencial instruir a los niños y los jóvenes, el futuro de la sociedad. Cuando son bebés piden la comida por puro instinto, lloran, pero poco a poco hay que enseñarles qué se come, cuándo se come, cómo se come... Si no les enseñamos a comer, morirán de hambre. Y si no les enseñamos a escribir y leer, a razonar, a conocer la cultura en la que han vivido y vivirán, no sólo serán el día de mañana unos ignorantes, sino que también estarán desprotegidos ante los avatares de la sociedad, ante la propia vida. Educar a los hijos es tarea difícil, y todos los padres lo saben bien.

Una frase de un profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de La Coruña ha sido el inicio de estas reflexiones. El profesor Víctor Arufe, tras recordar que los padres se dejan llevar en ocasiones por lo que piden sus hijos, aunque sean pequeños, afirma: «Los niños, por edad, tienen derecho a exigir todo aquello que se les antoje, porque no son conscientes de los efectos que genera a largo plazo en su desarrollo. Pero los padres también están en su derecho a decir que no, precisamente para educarles en valores como la responsabilidad, la espera, la frustración, el aburrimiento... El problema es que, por comodidad la mayoría de las veces, los padres ceden. Están demasiado ocupados con el trabajo y hay menos paciencia a la hora de aguantar berrinches».

Pues para educar a los hijos los padres deben sacar tiempo de donde sea, incluso de su descanso u ocio. Y armarse de valor para no enfadarse con lo que se les pide y saber serenamente hacer razonar. O para quedar como 'malos' por decir que no. ¡Algún día los niños comprenderán el valor de los noes de sus padres! En la educación está el progreso de los hijos y de la sociedad, por lo que no estamos ante una tarea que se pueda descuidar.