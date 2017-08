Edificios olvidados Valencia alberga fincas singulares y recintos industriales de gran valor sin una protección adecuada que garantice su futuro PACO MORENO Valencia Lunes, 28 agosto 2017, 09:32

Son muchos casos los que en los últimos años se están acumulando en Valencia y por eso merecen una reflexión. El cap i casal alberga ejemplos de edificios y recintos industriales ausentes de los catálogos elaborados por la Generalitat y el Ayuntamiento, pero que en cambio saltan a la actualidad de vez en cuando, a resultas de una petición del Colegio de Arquitectos o asociaciones ciudadanas vigilantes con el patrimonio histórico.

El último ha sido el de la Casa Judía, edificio de 1930 y posiblemente uno de los más singulares de Valencia, producto de la casi delirante imaginación del arquitecto de Sueca Juan Francisco Guardiola. Pero antes fue el inmueble del antiguo cine Metropol, así como la Piscina Valencia o cualquiera inscrito en el Registro del Movimiento Moderno, el llamado Docomomo que por el contrario no aparezca en los catálogos de la Administración para que estén protegidos.

Nos hemos acostumbrado tanto en Valencia a clamar por la ruina de las alquerías de la casi desaparecida huerta que nos hemos olvidado de lo que pervivía en el casco urbano. De vez en cuando surgen sorpresas agradables como la cuidada rehabilitación de las naves del Parque Central, aunque son las menos.

Momento pues para que el Ayuntamiento ordene un repaso general a este paisaje antes de que siga sólo en la memoria. Aunque sea de manera inconexa con su entorno, como pasó al proteger decenas de chimeneas industriales ahora rodeadas de fincas o encerradas en calles. Todo lo que sea conservar dará testimonio a las generaciones futuras. ¿Hay algo más sencillo que un refugio de la Guerra Civil? Diría que no y el gobierno municipal está destinando miles de euros a poner en valor estas construcciones, como la del Ayuntamiento o la calle Serranos. ¿Por qué no hacer lo mismo con una finca del principios de siglo donde no hay ningún criterio para los propietarios en cuanto a la conservación de sus elementos principales?

Es más, el Consistorio debería dar un paso adelante y ser activo en esta cuestión. Pienso en los requisitos anunciados para las empresas aspirantes a un hotel de 30 plantas en la Marina, donde lo fundamental es que sea autosuficiente desde el punto de vista energético. ¿Y su diseño?

Hablamos de una parcela pública, donde cabe un concurso internacional donde los mejores arquitectos otorguen a Valencia un nuevo icono, un motivo más para que vengan los turistas. Esos visitantes existen y lo mismo que fotografían la Puerta de los Apóstoles de la Catedral, hacen lo mismo con el extremo aguileño del Palau de les Arts. Un pretexto más para que acudan a la Marina sería ofrecerles lo mejor. Si creemos en ese espacio, es lo menos que hay que proponer.

Ya sé que al gobierno municipal tripartito no le gusta hablar de grandes proyectos ni del skyline de la ciudad en esos términos, pero da envidia ver cómo se han transformado otras ciudades europeas. Londres sin duda es el modelo a seguir en este aspecto, en términos más modestos desde luego. La organización de los Juegos Olímpicos y la firma de arquitectos como Norman Foster y Renzo Piano la han convertido en una urbe envidiable. Aquí, por el contrario, impera más el modelo Copenhague.

De ahí que la peatonalización del puente de San José sea una noticia a medias. Por el monumento del siglo XVI apenas pasaban coches y el puente de las Artes se construyó precisamente como alternativa. Habrá quejas de vecinos, eso es inevitable, pero la verdadera cuestión es cuándo se rehabilitará. La experiencia del entorno de la Lonja ha sido suficientemente mala para evitar que se repita. Cortar al tráfico una calle y dejarla igual es reconocer la incapacidad de conseguir una mejor gestión.

Fue un error dejar en manos de la Generalitat el concurso para la reurbanización de un lugar tan sensible como el Mercado Central, la Lonja o la iglesia de los Santos Juanes. Ahora pasaría lo mismo si nos plantamos en el final del mandato sin ninguna inversión para recuperar el monumento y mejorar los tramos colindantes del jardín del Turia.

Y si las quejas vecinales se acrecientan, buena parte de la culpa será no haber aprobado ya el proyecto para la peatonalización del puente y su conexión con la plaza Portal Nou y la calle Doctor Olóriz. Incluso con una intervención en esas zonas para lograr un recorrido peatonal más largo. O sea, hacerlo bien.