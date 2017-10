EDIFICANT, UN MODELO YA PROBADO

El 12 de diciembre de 1997, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia firmaban un convenio para la construcción de varios colegios públicos que tenían que estar terminados el 31 de diciembre de 1999. Entre ellos, el Santo Ángel de la Guarda. Hace unas semanas, Fernando Giner, de Ciudadanos, preguntaba por ese centro en el Pleno municipal. 20 años llevan esperando sus familias. El PP también puso en marcha su modelo Edificant tras determinar en 1996 el mapa escolar de la Comunitat Valenciana. Aquel modelo colaborativo entre administraciones no dio los frutos deseados. Pregunten a los del Santo Ángel de la Guarda. Quizás alguno aún espera como padre lo que esperó como hijo.

Ahora, la Generalitat presenta Edificant, un plan que con una inversión de 700 millones de euros «compromete» la construcción de 200 centros públicos nuevos y 500 reformados. Antonio Montiel, de Podemos, decía hace unos días en Les Corts: «Me preocupa terminar la legislatura con una bandera del cambio como es la eliminación de los barracones, todavía pendiente». Y ahí está la necesidad de este plan. La Generalitat, al poco de iniciar la legislatura, dio a conocer un ambicioso plan de infraestructuras educativas cuyo gran logro era 'ordenar' las próximas inversiones y dar carpetazo al modelo Ciegsa. Sin embargo, cruzado el ecuador de legislatura, aquel plan acumula retrasos de casi un año y se duda de que los centros íntegramente en aulas prefabricadas, al menos, sean de ladrillo antes de las elecciones.

La Administración educativa está carente de recursos para la gestión, lenta y farragosa, de estos procedimientos y su rigidez financiera, además, los dificulta. Y el reto impuesto es alto, víctima de dos circunstancias: un diseño de mapa escolar al que todavía le pesan las promesas y la natalidad de años mejores y el envejecimiento de un sistema gigante de millar y medio de centros educativos. Nunca la escuela estará fetén porque de tan mastodóntica, siempre faltará una última obra.

El reto que se encontró el PP en 1996 era una red pública por hacer (faltaban muchos centros) y ahora el Consell se encuentra una red pública por mantener. Entonces, tras probar la colaboración municipal para desatascar los procesos, se optó finalmente por el modelo Ciegsa. El debate sobre esta empresa no es si hizo o no hizo colegios, pues ahí están, sino si fue eficiente, transparente y honesta en estas construcciones y entiendo que es lo que se debate en la comisión parlamentaria sobre el tema. Este modelo, de empresa pública que construye los colegios, también, por ejemplo, es el de la Agencia Pública Andaluza de Educación que construye los centros de aquella autonomía. Y otras.

Por tanto, Edificant es la promesa política que se agiganta cuando no se cumple una primera promesa. Doblar la apuesta para darle carrete al farol. Ya que no se va a cumplir el primer plan, ante el primer run-run de queja por el retraso el Consell promete más inversión en más tiempo. Y por eliminación, ya que no se iba a reproducir un modelo Ciegsa, se propone una colaboración municipal «impuesta», como fue Xarxallibres con diputaciones y ayuntamientos.

Veremos las posibilidades de esta colaboración, pues no hay que ser prejuicioso sobre este modelo. Eso sí, planteando las dudas que requiere aclarar: primero, que la planificación educativa no puede depender de la agilidad de gestión municipal, de que un ayuntamiento funcione mejor que otro y por tanto realice mejor y más rápido el procedimiento. Segundo, que los interventores no pongan peros a esta colaboración ajena a las competencias municipales. Y tercero, que la suma de dos equipos técnicos, con sus propios criterios, sea multiplicación y no división.

Pero no sólo eso: Edificant también requiere de su debate con la comunidad educativa y por eso ha sido lógica la crítica de la escuela concertada. Es previsible el enfado de un sector al que le llevan diciendo dos años que hay que «planificar en conjunto», y ahora no le cuentan dónde va a construir la pública en solitario. Que a los colegios que Conselleria definía «de alquiler», ahora les amplían la pública a su lado. La concertada tienen razón para ahora usar el mismo argumento de planificación conjunta y eficiencia de los recursos públicos que tanto han usado «contra» ellos.

Pero a ver qué conseller retira una promesa de nuevo colegio público cuando lo más relevante es el apellido.