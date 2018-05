MUCHO POR HACER EN ECO-MOVILIDAD

El pasado fin de semana celebramos ECOMOV en la Marina de Valencia. Más de mil pruebas de coches y un total estimado de 15.000 visitantes nos parecen un éxito relevante en lo que a promoción de la eco-movilidad se refiere, a lo que hay que sumar más de cien pruebas de bicis eléctricas, motos y un gran 'networking' entre las empresas expositoras y visitantes. En resumen, cuando se habla de movilidad, todo suma, y ECOMOV se consolida como un punto de referencia también a nivel nacional.

Esta semana les ofrecemos un 'álbum' de resumen del evento, pero nos quedamos con muchas de las opiniones y pareceres puestos sobre la mesa en el FORO ECOMOV, celebrado el mismo viernes antes del evento. El resumen, al que pronto le daremos forma y luz pública, señala que queda mucho camino por recorrer, sobre todo a nivel de administraciones, para promocionar la eco-movilidad como es debido. Sorprendentemente Valencia está en el vagón de cola de las medidas que apoyan la eco-movilidad, algo extraño cuando en los gobiernos local y autonómico hay partidos con una clara sensibilidad ecológica.

Aún así, esta misma semana hemos conocido que uno de los principales centro de trabajo de la Generalitat Valenciana, el centro administrativo 9 de octubre, ubicado en la antigua cárcel modelo, ha limitado a sus empleados la entrada de bicicletas y patines a sus instalaciones, todo un ejemplo de lo que no se debe hacer para promover la eco-movilidad. Además, la nueva Canal 9, conocida ahora como 'A punt Media', se estrena con coches de última generación, pero que no tienen etiqueta cero ni 'eco', Como hubiera sido lógico en una empresa moderna y en un concurso público por medio. Desde esta tribuna seguiremos trabajando para que las administraciones entiendan que deben predicar con el ejemplo. No es de recibo que los particulares compren coches que cuiden más el ambiente y la salud que las entidades públicas que pagamos todos.