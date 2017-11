Ese ingente conglomerado que se nutre de masa silenciosa y -siempre según Murthy y/o su jefe- de los falsos aficionados, vamos ... lo que siempre se denominó valencianismo en su globalidad antes de que aterrizasen por aquí los 'repartidores de carnets', espera con impaciencia el instante en que vuelva a rodar el balón tras un parón que se hace interminable. Los últimos acontecimientos dejan entrever una tendencia mayoritaria e incluso una novedosa manera de vivir el valencianismo que viene prácticamente impuesta, precisamente, por ese ánimo de división que se promueve desde Singapur. Ellos solitos han conseguido que el aficionado haya separado el polvo de paja hasta el extremo de ver, a día de hoy, dos 'Valencias': el Valencia llorón del amo que se siente ninguneado y necesita recordar que es el dueño del balón y el Valencia victorioso que, con la cara de Marcelino y Mateu, ha devuelto la sonrisa. Porque, esa es la verdad por dolorosa que le parezca a Lim, Kim, Lay y compañía: será más o menos justo pero el aficionado asocia la imagen del Valencia que gana con Marcelino y la del Valencia antipático con Lim y sus secuaces. Y de eso tienen la culpa estos últimos por no haber sido capaces de subirse al carro ganador. Porque a ese carro victorioso uno se sube, no se lo intenta apropiar, aunque en realidad esta gente de Singapur ni siquiera ha tenido la habilidad de intentar apropiárselo sino que ha pretendido saldar viejas deudas que no debían saldar. Da la sensación que los 10 partidos de la presente temporada los ha jugado Lim pero no así los más de 80 de las dos anteriores. Peter, el dueño del balón, reclama halagos y parabienes -en boca de otros- por lo que sucede aquí desde el último verano pero elude responsabilidades sobre el desastre sin precedentes que Meriton abanderó hasta entonces: la culpa fue de anteriores gestiones, de la prensa y de los 'falsos aficionados' que -con total seguridad- fueron los que ficharon a Siqueira, Mario Suárez, Neville o Ayestarán. Ni siquiera son capaces de paladear el dulce momento actual y, para sorpresa, puede más la sed de venganza que la felicidad por un presente prometedor. O mucho me equivoco o mientras que el equipo continúe compitiendo a la altura que lo hace, los elogios y el reconocimiento lo van a seguir concitando Mateu y Marcelino, mientras... el quejido institucional suena a ladrido lejano que inspira más lástima que otra cosa ante la torpeza que supone no haber sido capaces de liderar el cambio que ha devuelto la sonrisa al aficionado convirtiéndolo en una rabieta infantil. El rencor suele llevar a cometer errores de bulto y, nunca, los celos resultan buenos compañeros de viaje. Les hubiera sido muy sencillo colgarse la medalla del éxito simplemente... permaneciendo callados.