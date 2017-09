Dudar de todo

No es fácil separar el grano de la paja en la dulce era del 'influencer' de pacotilla y en la época dorada del algoritmo fagocitador del periodismo. Que el bosque compuesto por el poder del marketing y otras redes no impidan ver el árbol de la cultura que instruye, que hace bien y que ayuda a vivir. Siempre hay novelas, películas, series de televisión, exposiciones, canciones y cómics que nos devuelven el aire a los pulmones. La ficción necesaria es aquella que no elude lo trágico de la condición humana ni oculta la épica de la cotidianidad. No necesitamos libros insignificantes o confeccionados para gustar a la editorial. Ni largometrajes que no nos demuestren que el amor obra en el mundo al lado del mal. Ni obras de teatro que no nos desgarren el corazón o no nos libren de las tristezas. Queremos cultura para continuar dudando de todo y para sobresaltarnos por nada. Y deseamos que los creadores sean nuestros aliados para no perder la cabeza ni la capacidad de reírnos.