DRAMAS VERDADEROS

Las miserias de la condición humana encuentran consuelo en la catástrofe ajena. En el ámbito de las letras esta norma explota con notable intensidad. Pocos escritores lo confiesan, pero cuando un compañero publica su nueva nueva novela y esta se vende menos que un cinta de vídeo con los grandes éxitos de Locomía y encima recibe un ninguneo atroz por parte de la crítica, se experimenta un gozoso y pérfido gustirrinín. Se disimula ante el colega, se le palmea la espalda si es menester, pero ese oscuro, malsano e íntimo placer burbujea en el fondo de las entrañas. Recomiendo, pues, estos días, disponer de un amigo italiano que sea futbolero. Yo lo tengo, y ahora cultivo mucho su amistad porque tras charlar con él me siento tonificado y nuestro horizonte se me antoja verde. Italia no se ha clasificado para el Mundial y el tío no levanta cabeza. Lo de Cataluña al lado de lo suyo es una bagatela, una anécdota, una chorrada. Este amigo vendería Milán, Florencia y Pisa a cambio de participar en el Mundial. Vendería incluso a su padre. «Esto es un drama, un verdadero drama», insiste. Sólo habla, entre quejidos roncos y lamentos histéricos, de eso. Yo finjo comprenderle y le dedico palabras de ánimo, pero en realidad estoy encantado. De entrada eludiremos el marrón de jugar contra la siempre peligrosa Italia, y luego, en fin, comprobar que en otros lugares también sufren en cierto modo nos deja menos solos. Por otro lado resulta interesante constatar cómo celebraron los suecos su triunfo. Brincaban, saltaban, vociferaban, arrasaron el set de su televisión en plan invasores bárbaros... Semejante comportamiento se atribuía tradicionalmente a los maleducados sureños. Ellos, los nórdicos, lucían educación exquisita y ese halo de insoportable, calvinista superioridad moral. Hasta que el balón entró, claro.