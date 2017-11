EL DORSAL 5342 Julián se plantó en la salida con una sobredosis de adrenalina. Llegó roto pero se marchó feliz. HÉCTOR ESTEBAN Valencia Lunes, 20 noviembre 2017, 09:46

Al dorsal 5342 lo vi por primera vez a las ocho de la mañana. Sonriete. Dicharachero. Yo estaba parado en un semáforo con la Ciudad de Les Arts al fondo, kilómetro cero del Maratón de Valencia. Me llamó la atención. Hacía frío pero el 5342 trotaba. Nervioso. Impaciente. Con la adrenalina como excitante natural. Yo tenía frío, él no. Acudió acompañado de un par de amigos, con la camiseta oficial de la prueba y gafas de vista. El chico tenía pinta de cuarentón. Parecía contento, despejado, alejado de los bostezos que dábamos aquellos que no teníamos que calzarnos las zapatillas y que íbamos a ser parte de la prueba sin dar zancadas.

Al dorsal 5342 me lo trajo el maratón de vuelta. Se llama Julián. El nombre marcado en el pecho. Cruzó la meta exprimido. Vacío. Hacía calor pero Julián parecía no sentir la temperatura. Permanecía tendido, a la sombra. Rodeado de tres miembros del personal sanitario. Poco a poco se incorporó. Primero sentado. Bebió agua. La mirada perdida. A través de sus gafas. Roto. En silencio. Bebió más agua. El personal sanitario le preguntaba. No hablaba. Asentía. Levemente. Al rato sonrió. Después artículo alguna palabra. Monosílabos. Y al rato sonrió.

Julián, el dorsal 5342, se levantó. Y se perdió en ese pelotón de héroes que enfilaban hacia no se sabe dónde tras cruzar la meta. Julián estaba blanco, pálido. Como la cera. Era un corredor articulado, casi empujado por la inercia. Desfondado pero satisfecho por lograr un nuevo reto. Un voluntario le ofreció una manta térmica, que rechazó amablemente. Julián, 42.195 metros después, no era la misma persona que me encontré unas horas antes. Lo vi menos alegre por fuera pero supongo que mucho más por dentro. Por la tarde, husmeé entre la clasificación. Quise saber más del número 5342. Se llama Julián Grimaldos Cambronero. Era veterano C, entre 45 y 49 años. A primera vista me pareció más joven. Entró en meta con un tiempo de 3:22:13, el 3.376 de la prueba, el 554 de su categoría, a 4,48 el kilómetro. No era su primera maratón y quizá tampoco sea el último. Un héroe más de los miles que cruzaron ayer la meta.

La historia de Julián es la misma que la de muchos de los corredores que pisaron ayer Valencia. De los que vinieron de cerca, de los que aterrizaron desde muy lejos. Atletas rotos, vacíos por el esfuerzo pero con una sobredosis de satisfacción tras cruzar la meta. Con el reto de dar respuesta al ¿y ahora qué? tras cumplir el objetivo marcado. Cuando vi alejarse a Julián pensé que el esfuerzo es justo en la recompensa. Un valiente.