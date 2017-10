Dr. Mir, donador de vida

El dilluns 30 d'octubre Lo Rat Penat inicia el seu Foro d'Opinió. I per a tan especial ocasió impartirà una conferència el Dr. D. José Mir Pallardó, un valencià universal amant de la seua terra i un gran home que ha dedicat la seua vida a lluitar contra l'enfermetat i a donar vida a tots els que han acodit a ell. El tema a tractar serà: «Evolució del transplant hepàtic en la Comunitat Valenciana. Després de la mort hi ha vida», treball que ha ocupat tot el seu esforç i capacitat i en el que ell s'ha entregat en cos i ànima buscant la solució per a la recuperació d'una funció tan vital que a soles és possible si un nou orgue ve a substituir al que està perdut.

Un treball excepcional que li ha reportat l'agraïment de tots aquells als que ha donat una nova ilusió i una nova esperança que els fa possible allargar la vida. Aixina com també l'admiració dels companyers de professió i de tots els amics que el coneixem i que sentim com a propi l'èxit d'este gran valencià.

Lo Rat Penat com a primera institució cultural valenciana nos sentim honrats al poder contar en la presència d'este admirat home que ha fet de la seua professió la seua vida. Estem segurs que podrem contar en la presència d'aquells que l'estimen i de tots aquells que continuen creent en la valia dels nostres científics valencians. Lamentablement hui que en la nostra societat se fomenta l'odi i la fractura entre germans, és bo l'eixemple de la vida del Dr. Mir fent-nos recapacitar per tal d'oblidar els odis i rencors i que dediquem la nostra existència a lluitar pel be dels demés.

Me sent orgullós d'haver pogut conéixer a este gran home i poder disfrutar de la seua amistat. És un honor que este valencià universal haja acceptat l'invitació de Lo Rat Penat i que pogam disfrutar tots de les seues paraules el pròxim dia 30 a les 19 h. en la casa de tots els valencians.