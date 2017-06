La donación de Amancio Ortega

Huyo de las verdades absolutas. Ni el rico está asociado a la maldad ni el pobre tiene que ser bondadoso. Pero desde que el morado tiñó la política española la caza al millonario se ha convertido en su mantra. Podemos los ha asociado a lo más malicioso de la sociedad. No hay perorata en el Congreso de Pablo Iglesias o Irene Montero (a Errejón ya no le dejan hablar) en la que no se acabe disertando sobre los consejos de administración de las grandes empresas. A Amancio Ortega le han llegado a llamar «tratante de esclavos» y han tildado la donación de 320 millones de euros a los hospitales públicos españoles de «limosna de millonario». Un donativo que ofrecerá tecnología de última generación para tratar de forma más eficiente a los enfermos de cáncer. Podemos, que siempre habla de la gente, de las personas, que se arroga ser la voz de la calle, debería consultarla. Igual se lleva una sorpresa. La redes sociales, a las que se asoman con frecuencia, se han llenado estos días de fotografías de enfermos dando las gracias por la ofrenda de este 'self made-man' nacional, de esta iniciativa de la sociedad civil que muchas veces deja en evidencia a la sociedad política. En Valencia también ha ocurrido con Juan Roig. El dueño de Mercadona dedicó en 2016 hasta 20 millones para el deporte. Y su mujer, Hortensia Herrero, tiene una labor filantrópica y de mecenazgo a través de su fundación, con actuaciones relacionadas con la recuperación del patrimonio artístico y con proyectos relacionados con el mundo de la danza, el ballet, la música y el arte. ¿Pero qué molesta a Podemos? Ellos piensan que la caridad no es justicia. Realmente desprecian el concepto de caridad, pese a la definición de la RAE: «Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno». Hablamos del sufrimiento de la gente, de la calle, a la que ya no oyen.