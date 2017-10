Un 9 d'Octubre diferent

El 9 d'Octubre és una data tan important per al nostre poble que hi ha que festejar-la i gojar-la en pau i germanor sentint-nos orgullosos de ser fills d'esta beneïda terra que és la Pàtria Valenciana. Ixcam al carrer, com tots els anys, a celebrar el dia en que Jaume I recuperà el Regne de Valéncia per a la cristiandat.

El dilluns 9 d'Octubre la Senyera de Lo Rat Penat descendirà a les 10:30 h. del balcó de la seua sèu social, per tal d'acodir a la Catedral a on serà rebuda en tots els honors pel Cardenal Arquebisbe de Valéncia per a celebrar tots junts l'acte d'acció de gràcies, a on s'interpretarà el solemne Te Deum en llengua valenciana compost pel que fora gran musicòlec i prefecte de música sacra de la Catedral D. Josep Climent Barber (1927-2017).

En acabant la comitiva se dirigirà a la plaça de l'Ajuntament, fins al monument de l'héroe valencià Francesc de Vinatea a on Lo Rat Penat depositarà una corona de llorer, per a participar seguidament en la processó cívica i en l'homenage al rei D. Jaume.

És el dia de tots els valencians, de Castelló, Valéncia i Alacant, i degam de manifestar-ho plens de satisfacció encara que els acontenyiments que estem patint no inviten a l'alegria. El radicalisme separatiste ha trencat la nostra pau, el catalanisme colpiste té gent disposta a trencar la convivència...

Al tripartit que nos governa li exigim el seu compromís en la defensa de tot lo valencià. Els valencians desconfiem d'un govern autonòmic que se declara, majoritàriament, partidari de l'imperialisme catalaniste. Un govern que ha situat en la Conselleria d'Educació a un ciutadà que ha proclamat públicament que vol ser membre d'uns inexistents i falsos Països Catalans...

Valencians, tots junts, defengam lo nostre.