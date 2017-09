Doctrinarios

Una tediosa complejidad viene de las informaciones sobre el proceso plurilingüista que trata de imponer la conselleria de Educación. Recursos y declaraciones, acatamientos con la boca pequeña de los autos judiciales, y atrevidas y enhiestas manifestaciones identitarias empañan este asunto, del que son paganas familias y gentes, la sociedad entera.

Todo este magma se puede concretar en una verdad muy sencilla: los soberanistas valencianos que gobiernan la Conselleria de Educación parecen tener cierto recelo hacia la lengua castellana. A la que consideran ajena a nuestra comunidad. Impura. Como un idioma en permanente estado de conquista, algo así. Y la combaten como pueden. Con gran necedad también porque maltratar oficialmente a un idioma que hablamos 580 millones de seres humanos, y la mayoría de los ciudadanos de esta autonomía, no deja de ser algo muy triste y ridículo. Pero son la ridiculez y la tristeza habituales atributos de todos los nacionalismos regionales de las Españas.

Sucede, sin embargo, que los idiomas son muy libres, por fortuna, y es muy difícil reducirlos. Porque son hablados por la gente, y la gente no va a abandonarlos. Por muchas normas y multas, castigos y burlas que reciban. Como sucede en Cataluña con el español, que pese a ser hablado por la mayoría de sus ciudadanos -en un porcentaje que se antoja irreversible- casi no existe para la Generalitat. Cuyo ejecutivo, además, no gobierna, pues prácticamente solo se dedica a destruir la convivencia en aquella comunidad.

Ahora bien, el castellano se muere de la risa ante todos esos empeños liquidatorios, por lo general programados por jóvenes rurales, o nacidos en pequeñas ciudades, y que suelen tener profesiones docentes. Y que, por lo general, desconocen el sentido del humor. Porque no hay nada más receloso y adusto que el nacionalismo, por mucho que a veces protagonice gregarias celebraciones de aliento carnavalesco. Nacionalismo y humor son casi siempre incompatibles. Porque la inquietante ideología, que en su grado extremo ha provocado muchos millones de muertos en todo el mundo, es, en su esencia, sectaria, intolerante y resentida.

Los nacionalistas valencianos no parecen aceptar que el castellano es tan nuestro como el valenciano. Como lo prueba que esta tierra tenga una nómina sensacional de escritores en el idioma de Cervantes: Azorín, Gabriel Miró, Miguel Hernández, Blasco Ibáñez... Pero lo principal no es eso, sino que los dos idiomas valencianos no solo son complementarios, sino que son amigos, y además hermanos, porque vienen del padre Latín. Y porque la cordialidad suele regir la relación social entre las personas de esta tierra, hablen en el idioma que hablen. Son algunos políticos los que ponen discordia y enojo donde antes no los había.