Trámite esperado. ETA se disuelve. Desaparece vencida. El Estado de Derecho la liquidó tiempo atrás. Sin embargo, a España le queda culminar una irrenunciable tarea pendiente. Ganar el relato histórico necesario para impedir que los crímenes etarras se diluyan en el olvido o en la acción de la mentira interesada. Memoria, verdad, dignidad y justicia en pro de evitar que los entornos de la banda impongan su maquillaje por la indolencia del resto. Pues no. Ni héroes, ni gudaris. Delincuentes. El auténtico rostro de la serpiente y el hacha. No extraña entonces el distingo siniestro de su último panfleto: la expresión de perdón referida únicamente a parte de las víctimas. Solo a las personas asesinadas que debieron entonces ser consideradas -dicen- ajenas al enfrentamiento directo con el Estado. El colmo de la ignominia y la saña. Los asesinos arrogándose la potestad de sentenciar a quienes mataron bien y a quienes no. Miserable, repugnante y falaz. Así pues, que nadie nos venga ahora con monsergas complacientes ni lecturas paliativas. La literalidad del comunicado evidencia que para ETA sí hubo asesinatos legítimos. Su discurso de siempre. Es preciso por tanto no perder la perspectiva. Los terroristas se van derrotados pero el matonismo social de la izquierda abertzale nacido al amparo de las pistolas hoy subsiste enquistado. Es la consecuencia dimanante del terrorismo que continúa condicionando la normalidad ciudadana en amplias zonas de Euskadi y Navarra. Se ha visto a propósito de los sucesos de Alsasua. Un linchamiento al estilo del bronquismo batasuno imperante en los años de plomo. Expresión inequívoca de odio ideológico llevado al extremo de la agresión tumultuaria. Minimizarlo como pelea de bar es hacerle el juego a unos tipos que sabían muy bien lo que hacían y por qué lo hacían o caer en el error de creer que la desaparición de la banda borra de pronto todos sus vestigios. Ni mucho menos. Queda en el mundo abertzale ese virus de la violencia inoculado a fondo. Un legado peligroso. Rescoldos que pueden volver a prender si Bildu y sus plataformas no apuestan decididamente por la convivencia, la pluralidad, la democracia y la ley ejercidas sin reserva en el marco institucional. Eso todavía está por ver en la práctica constante. Día a día, gesto a gesto. De momento, los herederos más jóvenes de ETA persisten en los viejos modos de la exclusión y la amenaza. Apalear guardia civiles lo acredita. La óptica de la fuerza bruta. Ese es el problema. El puño en vez de la palabra. La libertad estrangulada. Al menos los obispos de las diócesis norteñas parece que al fin se arrepienten de verdad por «sus complicidades, ambigüedades y omisiones» frente a ETA. Muchas, sin duda. Demasiadas. Por eso hacía falta que supieran cuanto menos reconocerlo en voz alta aunque a su carta pastoral aún le sobra carga de equidistancia. Lastre del pasado sin duda. No obstante desde luego mejor eso que nada.