La moción de censura es el gran acto final de la tragicomedia española del momento. O la ópera bufa, quién sabe. En ella, tirios y troyanos están dispuestos a desdecirse, a pactar con el enemigo, a hacer el juego al oponente con tal de conseguir su objetivo. No lo digo solo al hilo de las acusaciones de Rajoy a Sánchez sino al contrario. También Rajoy es capaz de prometer el oro, el moro y el decoro con tal de mantenerse en su puesto. Hoy todos están dispuestos a todo. Unos, a matar y otros, a morir matando. Muy edificante.

Pedro Sánchez acepta los apoyos de Pablo Iglesias con quien se negó a pactar cuando ya sabíamos de Gürtel y de Bárcenas. Solo nos faltaba el dato del chaletito, pero ése resulta irrelevante en estos momentos. Pablo Iglesias acepta apoyar al mismo Pedro Sánchez que no llegó a presidente porque no quiso el 'Niño de las Coletas'. También entonces sabíamos lo que sabemos ahora, aunque nos faltaba el sello del juzgado en los papeles. Nunca mejor dicho. El PNV se ha mostrado dispuesto a escuchar a Pedro Sánchez cuando aún está caliente el cadáver de los Presupuestos Generales del Estado, de cuerpo presente. Cuando los dieron por buenos no eran ajenos a lo que dice la sentencia pero convenía sacar lo que pudiera sacarse. Como conviene ahora en un movimiento único de trile, seguir dejándose querer por quien más tiene que perder y, por tanto, que pactar. Y Ciudadanos, ay, mi Ciudadanos. Aunque aficionado a ponerse de canto, le están pidiendo demasiado. En una palabra, que se ponga de perfil subido al cable que une dos rascacielos de Manhattan. Un equilibrismo mortal.

Por último, Rajoy se encuentra acorralado en el peor momento, según dice. Es cierto, el momento es inoportuno, inconveniente e innecesario. No deberíamos pensar en debilitar al poder central con el desafío catalán en pleno sarpullido, ni conviene paralizar al gobierno durante semanas cuando tiene tantas decisiones que tomar. Sin embargo, el PP se ha debilitado solo por no querer atajar a tiempo el principal problema del partido. Seguir hablando de casos aislados es un error. Los «casos aislados» son a la corrupción lo que los «hilillos», al chapapote del Prestige. No eran unas galletitas de petróleo de nada. Era una marea negra que tiñó de contaminación la costa gallega. Tampoco ahora son cuatro gotas de nada que se escapan del pañal. Está para quitárselo de cuajo y meter al niño en la bañera donde lavarlo enterito. Eso es lo que le ha faltado al PP durante los años de Rajoy. Ha sido su convicción de que no era nada o, con suerte, no iba a trascender, lo que debilita al gobierno de la nación y, en consecuencia, a toda España. La irresponsabilidad es compartida. El «punto de inflexión» del que habla Rivera es una coartada como cualquier otra y eso no le quita ni un ápice de gravedad pero sí de justificación de una decisión errónea por las circunstancias, no porque no haya motivos.