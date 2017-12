TODO SON DISFUNCIONES

Argumentaba esta pasada semana la vicepresidenta Mónica Oltra que el veto de Podemos a que los miembros del Consell que son funcionarios reciban también los complementos que les permitiría una notable subida de sueldo es «una disfunción». El debate de los bajos salarios del Consell se arrastra toda la legislatura. Argumentos no faltan. Cierto que los gestores públicos valencianos ganan poco. Tan cierto como que los valencianos ganan poco. Siempre en comparación con los sueldos en otros lugares. Tan verdad como que la escasez salarial ha convertido a España en el país con las mayores desigualdades entre los que cobran bien y mal, según los estudios internacionales. Empezar a solucionar estos problemas es cosa, también, del Consell, que es probable que lucha por conseguirlo, pero no lo logra. Probablemente le pongan el mismo empeño a evitar esa precariedad como a cobrar ellos algo más, una sana intención que evitaría las disfunciones que les afectan a ellos personalmente, y que inciden en la buena marcha de la Administración autonómica.

¿Tendrían que ganar más los miembros del Consell? Pues teniendo en cuenta las tentaciones que, en teoría, evitan y el nivel de responsabilidad que soportan, sí. Pero no sólo ellos. Es una injusticia acumulada. ¿Tendría que contar la Generalitat con más ingresos? También, y esa infrafinanciación igualmente genera muchas disfunciones. Sin embargo, teniendo el DOGV en su poder, este Consell tan consciente de que está mal pagado y poco financiado no tiene prisa alguna en aplicar una tasa turística con la que están de acuerdo buena parte de sus miembros. ¿Es una contradicción renunciar a unas decenas de millones de euros recaudados a través de la tasa cuando no puedes ejecutar tus políticas a causa de la mala financiación central? Quizá también. La vida ni es justa ni la política es coherente, pues en Compromís han visto ahora la luz que durante los dos años anteriores no vieron, y apoyan ahora esa subida de sueldos. Esa escasa coherencia tuvo muy enfadada a la propia Oltra, que por fin había logrado convencer a su coalición para apoyar una medida que Podemos ha tumbado apelando a que las prioridades son otras. Tengo serias dudas de que el Consell funcionase mejor si sus miembros cobrasen más. Y esa duda también la albergo respecto a los parlamentarios de Les Corts. La disfunción que afecta al Ejecutivo se extiende a toda la sociedad. El aliciente del sueldo no sé si encendería más neuronas. Dudo. Quizá una mayor inversión en formación nos permitiría a todos hacer cosas más valiosas, y de ahí a generar más ingresos hay un paso más real que el que se pueda dar por la vía de una aspiración del Consell que, como otras muchas, se ha empantanado.