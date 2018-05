DISFRUTEN DEL VIAJE

Habría pagado mucho dinero por estar presente en la reunión de Lim con Marcelino. Y cito a estos dos porque me parecen los grandes protagonistas del pasado lunes. No en vano el resto de actores de la peli de Champions 18-19 se habían visto las caras en reuniones anteriores. Pero faltaba el cara a cara entre el que manda y el que manda. El que decide en primera instancia y el que lo hace en última. De lo que investigamos que allí pasó, el mensaje que más me ha calado es que el propietario está feliz y anuncia apoyo y respeto a la gestión actual -que es lo mismo que mantener la independencia de los actuales profesionales- más allá de que hay que vender para cuadrar las cuentas y eso lo sabe todo el mundo. El verano pasado Lim no conocía a Alemany y Marcelino trabajando e imagino que ambos se han ganado la confianza con hechos irrefutables: Champions virtual hace dos meses. Si Guedes sigue o no en Valencia, la famosa y esperada venta de jugadores, la compra de Kondogbia y demás asuntos se trataron desde la confianza en que se mejorará el proyecto y no desde la desesperación del pasado verano. Ese es el gran cambio. Quizá por eso hay que quitarse el miedo a vender algunos buenos -que va a pasar- y preocuparse de aquello que vendrá a cambio. El Valencia no es Madrid o Barça con sus tropecientos millones al año para equivocarse y volver a empezar como si no hubiera pasado nada. Ni tampoco el Atlético, que era hace unos años como el Valencia actual pero que hoy tiene una solvencia deportiva y económica que le posibilita vender caro y comprar muy caro también (como el caso de Diego Costa). El Valencia debe seguir el camino colchonero; crecer primero deportivamente para permitirse lujos económicos después. Crecer te lo da estar en Champions muchas temporadas seguidas y eso solo pasa con un proyecto deportivo sólido y con criterio. Simeone se lo dio al Atletico y Marcelino-Alemany han comenzado algo muy bonito con muy buena pinta en el Valencia. Me falta colocar en la ecuación a Lim a largo plazo y a Longoria, cuya valoración está por llegar. Se avecinan curvas europeas de máxima pendiente y el director deportivo de confianza de Marcelino tendrá mucho que ver en el motor que exprima el entrenador sobre el asfalto Champions. El próximo proyecto será deportivamente más exigente que el actual pero menos difícil de pertrechar. Lim ha encontrado un equipo solvente de profesionales que recuperan el valor de su inversión a través del éxito deportivo. El verano pasado Lim se dio una última oportunidad de solucionar su propio desastre escuchando a gente española de fútbol y por fin acertó. Hoy el trasatlántico navega con rumbo firme a la Champions. El lugar del Valencia. Disfruten del viaje.