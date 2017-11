¿Qué le dirías si te encontrases con él?

Los pacíficos y monótonos ciudadanos de Bruselas nos preguntamos qué haríamos si nos cruzásemos por la calle con Puigdemont, verbigracia lamiendo el azúcar de un gofre. Dado que el 'nen' protagoniza una especie de programa de telerrealidad en los informativos europeos, tal que una isla de famosos para caguetas, un qué fue de la república independiente de tu casa o un Alaska & Mario & Carletes, todos los bruselenses andamos tensos, por si se diera la circunstancia de verlo por ahí, con los que agitan sus varitas de alcalde como en Harry Potter o con las cámaras detrás inmortalizando intimidades en un bosque de Flandes, y no se nos ocurriese nada ingenioso que soltarle y contar después en Facebook. Mejor llevar la improvisación preparada. Quieras que no, agobia saber que está cerca y que, en cualquier momento, se te puede aparecer. Ahora mismo, por ejemplo, no sé si Puigdemont, disfrazado igual que Mortadelo, será ese gigante Manneken Pis de chocolate de allí, aquel avestruz con la cabeza bajo los adoquines (qué extraño, un avestruz en Plaza Lux) o la estatua humana que representa un Yoda flotante cubierto de papel de plata. No sé.

Es raro suponerlo por estos charcos. En mi pequeña Bélgica los restaurantes se niegan a admitir reservas de más de dos, aunque tengan mesas libres, el código de circulación se lee en posos de cerveza y no existen la señal de 'stop' ni la de 'ceda el paso', los perros disfrutan de más derechos que los niños y la basura se recoge de vez en cuando y aleatoriamente. También, ser previsible equivale a ser educado, nunca ocurre nada extraordinario y nadie tiene prisa por hacer hoy lo que pueda dejarse para cuando toque, según alguna normativa enrevesada. Esto es el paraíso de la rutina y la tacañería. ¿Qué hace aquí el flautista de Hamelín? Ni siquiera los nacionalistas flamencos, tan colaboracionistas con lo peor, dejarían de responder un "je suis désolé" si el mismísimo demonio les pidiera un favor al que no hubieran puesto precio. Hacer favores es lo menos belga que puedo imaginar, no por casualidad Bruselas es capital de Europa. Un exprimer ministro me dijo: «En Bélgica firmamos pactos en cuatro idiomas, con un significado diferente en cada uno de ellos». Es el 'procés' al revés.

Puigdemont se ha perdido en la Grand Place como Chencho en 'La gran familia' o un marciano en 'Sin noticias de Gurb'. Debe estar solito y asustado. Normal, pobrecillo, tan lejos de los amigos que se han comido el marrón de su fuga.

Todo quisqui quiere su selfi con este Roldán beatle. Tengo una compañera que le diría: «Bienvenido a las peluquerías a 60 euros». Y otro: «La que has liado, pollito». En fin, poneos en nuestro lugar. Qué nervios. ¿Qué haríais si vuestra vida fuera tan aburrida como la nuestra y os topaseis con Puigdemont en un paso cebra? Muy bien, pues eso, exactamente eso, es lo que tengo pensado yo.