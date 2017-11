ME LO DIJO PÉREZ GARIJO

En el momento que escribo esta columna apaisada prosigue el forcejeo entre Lo Rat Penat -el murciélago que representa a Valencia ciudad y también al Valencia CF- y la izquierda apoltronada en la Diputación Provincial de Valencia.

Resulta que la diputada delegada de 'Inclusión' Social (palabrota progre que debe tener su origen en las populares inclusas de antaño), Teatro y Memoria Histórica, doña Rosa Pérez, de Esquerra Unida, vetó a la cívica, cultural y valencianista sociedad Lo Rat Penat para que representara sus tradicionales Jocs Florals, cuyo lema es 'fides, pàtria i amor', en el escenario habitual desde hace 140 años, el teatro Principal de Valencia.

Algunos de los mantenedores de nuestros juegos florales han sido personalidades como Francisco Silvela, presidente del Consejo de Ministros a finales del siglo XIX y principios del XX; Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República; Blasco Ibáñez o Antonio Gala.

He asistido a un par de Jocs Florals en nuestro primer coliseo, el teatro Principal. Y me gustó la valencianía sincera y no ideológica en que se desarrollan. Sí, puede que cualquier juego floral -ya los inventaron los romanos- destile unas gotas enranciadas y de otra época. Pero no dañan a nadie y poseen el encanto de una costumbre y una cultura que debe preservarse como un bien común de todos los valencianos.

Los lemas para que el mantenedor se luzca son, como ya hemos indicado, 'fe, patria y amor', tres pilastras básicas que sostienen al ser humano.

Don José María Pemán, como andaluz hedonista que fue, tuvo el ingenio y la gracia de incorporar la paella a su discurso poético. Fue en los Juegos Florales de Sagunto de 1955:

«¡Oh insigne sinfonía de todos los colores!

¡Oh ilustre paella por fuera con su blusa de colores,

quemadita por dentro con ansias de doncella!

¡Oh polícromo plato colorista

que antes que con el gusto se come con la vista!

Concentración de glorias donde nada se deja

Compromiso de Caspe entre el pollo y la almeja.

¡Oh plato decisivo:

gremial y colectivo!

¡Oh plato delicioso

donde todo es hermoso

y todo se distingue, pero nada está roto!

¡Oh plato liberal donde un grano es un grano como un hombre es un voto!

Si prestan atención al último verso detectarán que Pemán, monárquico liberal, hace una defensa de la democracia inorgánica, frente a la 'orgánica' del franquismo.

No comprendemos el porqué de la negativa de la señora o señorita (y diputada provincial) doña Rosa Pérez Garijo para arrancar de cuajo un tradición de 150 años, como no sea que tenga nostalgia del muro de Berlín y de asesinos en serie -se cuentan por millones y millones- como Stalin o Mao Tse Tung.

Para mayor 'inri', Pérez es también la comisaria-diputada de la maléfica Memoria Histórica alumbrada por un irresponsable, ZP. ¿Y no es Memoria Histórica Lo Rat Penat y sus Jocs Florals? Deje en paz a esta institución cultural y civil, Pérez, de lo contrario le cantarán: 'Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca / Y vino encantada de todas las cosas que vio por allí. / Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca / que en todo guateque se baila el merengue, / la yenka y el son'.

Su actitud y la de Esquerra Unida es la propia de una ideología fanática, totalitaria; comunista, en suma. Pérez ha tenido la 'santa barra' de afirmar que «en España hay más desaparecidos que en Camboya», donde el régimen comunista de Pol Pot (1975-1979) torturó y asesinó a más de dos millones de personas -una cuarta parte de la población- en una auténtica orgía genocida. Señora o señorita diputada, ¿no está informada sobre estos crímenes contra la Humanidad?

Un servidor aprendió el valenciano en Lo Rat Penat. Conservo el diploma que merecí por mi aplicación. No me toque a mi Rat Penat. 'Me lo dijo Pérez...'