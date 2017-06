¿Quién dijo 'choque de trenes'?

Es sabido que 'el Procès', que tan poco ha contribuido a mejorar la convivencia entre los españoles y tanto ha emponzoñado la de los propios catalanes entre sí, ha hecho en cambio decisivas aportaciones al desarrollo de nuestro lenguaje político, en unos casos acuñando nuevas expresiones, en otros dando nuevo significados a las ya existentes, y en algunos, por fin, incorporando a la política términos sacados de otros contextos.

Ese es señaladamente el caso de lo del 'choque de trenes', una expresión particularmente querida por los profesionales de la equidistancia de esta orilla del Ebro, siempre preparados para cogérsela con papel de fumar antes de recetar las mismas dosis de cordura a quienes llevan años haciendo gala de ella que a quienes la perdieron por entero, de los que -visto lo visto- forma destacadamente parte nuestro President, tal vez ignorante -o tal vez no- de que logrando que propios y extraños se amolden a su peculiar forma de etiquetar la realidad el nacionalismo catalán ha ido conquistando espacios propios en el debate público.

Lo que sucede es que -como sin duda saben quienes la acuñaron-, la metáfora no solo resulta desproporcionada, sino engañosa.

Es desproporcionada porque ni siquiera como recurso literario parece fundado evocar la dantesca imagen de dos locomotoras convertidas en un humeante amasijo de hierros en medio de un sembrado de cadáveres desmembrados para explicar gráficamente lo que nos espera si Puigdemont no se modera y Rajoy no negocia. Entre otras cosas porque en este diferendo ni ha habido muertos ni los va a haber. Primero porque en el convoy de los nacionalistas catalanes viaja cada vez menos gente, y a este paso irá vacio para cuando se acabe estrellando. Pero sobre todo porque el Estado ya tiene asumido que lo que detendrá 'el Procès' no será la fuerza, sino la ley y la voluntad de los muchos catalanes que abominan de él.

Pero sobre todo es engañosa, porque en este asunto solo hay una parte empeñada en embestir, mientras que la otra ha venido permaneciendo perfectamente estática en la defensa del orden constitucional vigente. De modo que más que con la metáfora del choque de trenes lo que parece estar avecinándose debería en realidad describirse con la de la locomotora que se estampa contra un muro de hormigón.

En todo caso, si Ximo Puig y quienes como él piensan desearan seguir utilizando este símil, lo propio sería que actuaran en consecuencia. Es sabido que los choques de trenes se producen cuando un convoy invade equivocadamente la vía de otro, y se evitan cuando el guardagujas de turno detecta el error y devuelve la máquina intrusa a su vía. De modo que tal vez fuera bueno que Ximo Puig nos explicara cual de los dos trenes de nuestra historia, si el que defiende el marco constitucional, o el que pretende romperlo, debería abandonar este seguro rumbo de colisión.