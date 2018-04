Digitalización Creemos que todo está al alcance del ordenador; pero la realidad es muy lejana en los documentos disponibles en la práctica FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 29 abril 2018, 09:40

Dos mitos contemporáneos -el gran valor que damos al mundo digital y la necesidad de recuperar la llamada memoria histórica- se dan de bruces en el día a día de quienes quieren trabajar en el segundo con las herramientas que brinda el primero. El mundo entero, todos sus conocimientos, están ahora al alcance de cualquiera, decimos; pero eso no pasa de ser una verdad muy relativa en los detalles de a diario.

Usted, a lo mejor, por placer o por necesidad, necesita consultar acuerdos municipales de una ciudad para conocer detalles de un determinado cambio en la vida. Cuando los gurús del conocimiento global le están diciéndole que eso es cosa fácil y que sin salir de casa lo va a tener todo en un clik, la realidad le va a decir que de eso nada: o usted se va una mañana al Archivo municipal correspondiente o no va a tener la información. Y en la mitad de los casos, se va a tropezar con que quizá no está ahora disponible la llave del Archivo, el responsable ha salido a tomar su café o simplemente las actas de esos años fueron afectadas por una malvada inundación. Eso, si, sobre todo en municipios pequeños, el Archivo no pasa de ser una pila de librotes polvorientos en desorden o todo el tesoro documental de la población ha sido puesto en manos de una pretendida asociación cultural, que tiene el monopolio local de los papeles, pero no abre al investigador la puerta salvo los jueves por la tarde, de cinco a siete.

Con los periódicos pasa lo mismo o peor. Los esfuerzos de algunos diarios, y los del Ministerio de Cultura a través de sus programas, permiten consultar desde casa colecciones completas de unos pocos diarios y partes fragmentarias de otros más. La moda de la memoria histórica ha permitido digitalizar algunas cosas, pero no ha habido en ello una programación seria. De modo que no siempre está disponible lo que más se necesita: usted podrá encontrar -qué se yo- un curioso panfleto editado durante dos semanas en la batalla de Belchite, pero no siempre tendrá series largas de diarios estables. Además, el capricho selectivo de los servidores de la Memoria Histórica, le dará abundante información republicana, comunista y anarquista, pero va tener que viajar a Galicia si quiere consultar la prensa diaria gallega, o asturiana, de los años cuarenta y cincuenta.

No hay planes sistemáticos de digitalización y los materiales disponibles en la red presentan enormes lagunas. El franquismo brilla por su ausencia. No hay presupuestos -en Valencia desde luego faltan- y el rigor científico se ha sustituido por la simpatía selectiva. En Valencia usted tendrá 'La Traca', pero no 'Semana Gráfica' o 'Jornada'. Y si eso es un engorro para los investigadores curiosos, es una pésima infraestructura, en realidad una estafa, para todo aspirante universitario, engañado cada día con el aforismo de que el mundo digital se lo pone todo a sus pies... !Y un jamón!