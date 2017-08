Paula Vázquez tuiteaba dibujitos contra la islamofobia y una musulmana era apaleada en Usera, barrio de Madrid donde nadie puede ser el único islamita a lo Daffyd Thomas (el único gay del pueblo en 'Little Britain'). El periodista José Joaquín Brotons dice que esa agresión «tiene autores intelectuales: Hermann Tertsch, Alfonso Rojo e Isabel San Sebastián, entre otros». Le contestaron que siguiendo ese criterio, si alguien ataca a esas personas, él sería el autor intelectual. Gracias al suceso, me he enterado de que existe una Unidad de Gestión de la Diversidad, que investiga el caso. Según el catedrático Benito Arruñada, en la sociedad multicultural un doble círculo vicioso lleva a la misma a responsabilizar a los grupos por la conducta de los individuos. Y en este caso, a las mujeres por lo que hacen los hombres. Los de la paliza son gentuza, pero el tercermundismo políticamente correcto es, para Occidente, peor que la islamofobia.