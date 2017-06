Putin no tiene la regla. Esa es la conclusión a la que algunos han llegado tras sus últimas declaraciones en un documental de Oliver Stone. Dijo el hijo de Putinia: «Yo no tengo días malos porque no soy una mujer» e inexplicablemente algunos dedujeron que eso estaba relacionado con el ciclo menstrual porque el dirigente ruso se adelantó a las críticas y pidió que nadie se lo tomara a mal, que eran cosas de los «ciclos naturales».

Sin embargo, a mí me gustaría pensar que Putin, hijo de Putinia, no es tan iletrado, antiguo y despreciable. Quisiera creer que, en el fondo, ese espécimen sonrosado, recientemente hinchado y un tanto exhibicionista está evidenciando una mala situación de las mujeres en su país. Que los días malos de ellas son consecuencia del sometimiento de las mujeres a la barbarie masculina, a su violencia, discriminación y desprecio y no a una realidad hormonal universal y, aunque no lo quiera ver, presente en hombres y mujeres.

A tenor de esas afirmaciones del zar más anclado en el pasado que los Romanov, los hombres rusos no tienen hormonas. Ni de ellas ni de ellos. Los rusos encuentran una hormona y la bombardean, la envenenan con Polonio 210 o le pegan dos tiros a las puertas de su casa. Será eso por lo que no tienen malos días. No les dejan.

O será quizás que en lugar de días tienen años o décadas. Sospecho que Putin, hijo de Putinia, está en una de esas etapas. Seguro que fue cumplir los cinco y darle una subida de testosterona que hasta la fecha le está haciendo surfear la ola machoman más fuerte de la historia. Solo así me explico tan poco cerebro en una cabeza tan brillante. De brillos epidérmicos, quiero decir, no de alumbramiento intelectual. Lo peor no es que un tipo como éste se haya quedado en el Neolítico en cuanto a conocimiento de la naturaleza humana, la composición del cuerpo y el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, tiroideas o testiculares. Leonardo a su lado, a su lado, era un catedrático de fisiología avanzada. Es curioso cómo se puede ser tan inculto al frente de un país tan poderoso que ha dado al mundo grandes creadores en la literatura, el arte o la música. Putin, hijo de Putinia, no solo está demostrando machismo sino una carencia total de conocimientos que tienen hoy hasta los niños de primaria.

Es una pena que no tenga la regla y no sepa, pues, lo que es ser profesional sin dejar que esos ciclos que nos perturban afecten lo más mínimo a las exigencias laborales o personales. Si la tuviera sabría que es posible modular la conducta aunque las hormonas pidan a gritos pegar un golpe en la mesa, bombardear una ciudad llena de civiles o envenenar a un disidente molesto. Pero no. Sus hormonas no tiene ciclos. Todo él vive en un subidón de testosterona permanente y así no puede saber que es posible vivir con paz, armonía y buen talante. Las mujeres lo sabemos de sobra. En nuestros días buenos. Y hasta en los otros.