DÍAS DE HUMO Y ROSAS

El 15-M no estaba en la agenda. Una noche de mayo de 2011 una treintena de personas acamparon en la Puerta del Sol de Madrid y, en las horas posteriores, se les fueron uniendo partidarios y curiosos, atraídos por ese movimiento de reacción contra los partidos políticos imperantes en ese momento: el socialista en La Moncloa y el popular en Madrid.

En las primeras horas, sin consignas ni banderas, el sentimiento parecía el primer paso contra el estío del personaje del poema de Bertolt Brecht que se lamentaba: «Estoy sentado al borde de la carretera, / el conductor cambia la rueda. / No me gusta el lugar de donde vengo. / No me gusta el lugar adonde voy. / ¿Por qué miro el cambio de rueda / con impaciencia?».

El problema es que, como dice Woody Allen, «la comedia es tragedia más tiempo». A aquella movilización espontánea empezaron pronto a salirle padrinos con ganas de recoger la cosecha y exprimirla en su propio beneficio. Podemos y Ciudadanos irrumpieron en el panorama político español con voluntad de hacer carrera y un cierto sentimiento de que con ellos todo el monte sería orégano.

En los primeros tiempos, los días de fuego, los podemistas valencianos empezaron prometiendo la luna y, de paso, las estrellas. Sin embargo, el resultado electoral le muestra a cada cual el calibre de sus herramientas para alterar la mecánica celeste.

Así, como dijo Victor Hugo, «tras los días de fuego llegan los días de humo». Pactar con Compromís y PSPV un nuevo gobierno... pero quedarse fuera; criticar con furia al Partido Popular y a Ciudadanos... y practica la inquisición con las formaciones de la izquierda. Predicar como un nuevo Savonarola que el parlamento «no nos representa» para volver a su escaño antes de que el timbre avise que toca votar en la Cámara.

La última de las cuentas que se ha engarzado al rosario de misterios nuevos estos últimos días ha sido la de la tasa turística. Un sobrecoste a la oferta de alojamientos que se promete destinar a la promoción turística valenciana pero que tiene todo el tufo de buscar nuevas fuentes de ingresos sin abrir el avispero de la subida de impuestos. Las elecciones son 2019 y no es cuestión de que hacer malabares con nitroglicerina electoral.

Se señala que lo tiene Cataluña y Baleares, pero se olvida que otros rivales turísticos en territorio español como Andalucía, Canarias o Madrid no lo están haciendo y cobran ventaja si aquí se impone.

Como cada uno va a su bola, Compromís se ha lanzado a abrazar la propuesta de Podemos (por aquello de estar al plato y a las tajadas sin intención de perderse una miga), mientras el PSPV pide tiempo muerto para aclarar posturas: escuchar al sector que se oponen con razones o perderse otra vez en la acampada.