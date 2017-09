Sí, en estos días, estamos al borde de un desenlace bélico. Nos guste o no. Seamos conscientes o no, lo que está pasando en Cataluña, y por ende, en España, es una guerra, entendida como J. Diamond expresa: «Si los enfrentamientos tienen un impacto significativo en las personas, es una guerra, con independencia de cómo se lleven a cabo» o como cita de la Encyclopaedia Británnica: «La guerra está caracterizada por la violencia intencionada por parte de grandes grupos de individuos expresamente organizados y entrenados para participar en dicha violencia» (El Mundo hasta ayer).

Se mire como se mire en España estamos asistiendo a un enfrentamiento entre grupos antagónicos que ha tenido ya un impacto significativo sobre las personas. De momento el impacto ha sido sobre ciudadanos catalanes, y por tanto hasta el momento españoles, residentes en Cataluña. Ese impacto ha sido tan significativo, por citar un ejemplo no menor, como para alterar nada menos que la formación de los niños a los que han impuesto unos relatos socioculturales e históricos cuanto menos sesgados, sin tener en cuenta la voluntad de sus progenitores, incluso desobedeciendo las sentencias en contra de tribunales de justicia. Este impacto no sólo es negativo en el momento de producirse, sino es de difícil reversión en el futuro.

Por otro lado debemos considerar que la violencia no sólo se ejerce con las armas tradicionales. La propaganda, la presión social, el control de los medios de comunicación, la agitación de masas o las posverdades construídas sobre mentiras y falsedades repetidas innumerables veces, son formas de violencia social reconocidas para confundir y someter a grupos sociales y cuya eficacia se ha multiplicado en los últimos tiempos por el manejo espúreo, con apariencia de espontáneo, de las redes sociales como instrumento de manipulación y agresión ideológica. Estas acciones de violencia social intencionada han sido, y son, perpetradas por individuos organizados en forma de partidos (CUP, ERC, CDC-PdCAT) y asociaciones pretendidamente culturales (ANC, OMNIUM) que han orquestado de forma progresiva dicha violencia y cuyos integrantes han sido entrenados ideológicamente para llevarla a cabo.

Así que se cumplen sobradamente las definiciones apuntadas, en las que no se mencionan como necesarias para considerarlas una guerra que se exhiban o utilicen armas tradicionales. No hay pistolas, ni fusiles, ni cuchillos, ni bombas. Las armas han sido, y son, sólo sociológicas por el momento. Pero no por ello menos eficaces ni exentas de violencia.

Hasta ahora los ciudadanos que se han visto afectados por las progresivas consecuencias las han ido aceptando con resignación, conllevándolas como un mal menor en aras de la convivencia pacífica. Hasta ahora las organizaciones políticas no afines a la ideología independentista han tolerado, e incluso pactado, en aras de un malentendido mantenimiento de la paz social. Hasta ahora los poderes del Estado han mirado hacia otro lado cuando se producían abusos de poder e incumplimientos de la legislación y de las resoluciones judiciales, cada vez más importantes y más flagrantes. Hasta ahora en contra de toda lógica se les han dotado de prebendas y regalías, de facilidades de ocultación de notorias fechorías, de castigos sólo simbólicos ante sus desplantes. Todo ello no ha llevado mas que a una escalada progresiva de desafíos, de incumplimientos, de ilegalidades que han colocado al Estado de Derecho virtualmente contra la pared y sin margen de maniobra para ninguna negociación que se pueda considerar como tal, digan lo que digan los supuestos partidarios del diálogo o del pacto.

En estos días hemos visto el penúltimo acto de un golpe de estado anunciado, contra un Estado con marcada debilidad por la fragmentación actual del Parlamento y la tibieza de los apoyos al Gobierno que debe tomar las resoluciones. Ya sabemos que una parte, no menor, del Parlamento vería con buenos ojos que cayera el sistema Constitucional y de facto esperan que caiga en caso de producirse la anunciada secesión. No es de extrañar que el Gobierno, abusando del significado de 'proporcionalidad', dilate y retrase las medidas necesarias para atajar el anunciado dislate. Recurrir exclusivamente a los jueces para parar a los insurgentes es una medida que puede ser necesaria pero ineficaz a 15 días vista, a menos que se acompañen las resoluciones con medidas coercitivas que las pongan en valor real. Hasta ahora no se han acompañado y los golpistas siguen adelante envalentonados en su impunidad. Desgraciadamente las políticas de apaciguamiento no han producido históricamente mas que empeoramientos de las situaciones.

En estos días empiezan los analistas y comentaristas políticos a hablar en diversos medios de incipientes connotaciones bélicas (la batalla final, la hora de batirse el cobre) que son una forma tímida, pero real, de reconocer que estamos en una guerra - en el sentido expresado por J. Diamond- que no se puede ganar ya con palabras, en la que el tiempo de la tibieza, el buenísmo y el apaciguamiento ya ha sido sobrepasado, y que ahora hay que intentar ganar con los poderes coercitivos del Estado. Dilatar su uso sólo lleva a aumentar el precio de la apuesta y eso también perjudica a la ciudadanía y a su compromiso con el Estado unitario llamado España. No debemos esperar que los insurrectos depongan su actitud espontáneamente porque han demostrado con hechos que están dispuestos a perpetrar su asalto final al Estado a cualquier precio, aún a costa de su propio pueblo al que dicen representar. ¿Por qué esperar a que se represente el último acto?

En estos días los ciudadanos debemos dejar ya, de una vez, de mirar hacia otro lado y situarnos detrás del Estado y del Gobierno, para que nuestro apoyo sea palpable y no tibio y etéreo como hasta ahora.