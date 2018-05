En los detalles está el diablo

En España se ha creído durante muchos años que todo lo que representaban las comunidades autónomas y sus gobiernos era esencialmente bueno para la sociedad, mientras que el Gobierno español, el Central, se decía, o Madrid sencillamente, eran poco menos que la reencarnación de Belcebú. Por supuesto, los partidos nacionalistas fueron los mayores defensores de esta actitud política, pero también PP y PSOE, que nunca dudaron en ceder ante las peticiones nacionalistas ni en traspasar más y más competencias a las regiones, en la creencia que ese era el anhelo social español.

Aquel café para todos puso a 17 gobiernos y parlamentos autonómicos a defender lo propio frente a la soledad del Gobierno y el Parlamento español, que ni siquiera intentaron contrapesar la situación. Lo importante era diferenciarse del vecino, tener una historia adaptada, manejar sanidad y educación, fortalecer las festividades y potenciar la flora y las gallinas autóctonas. Y sus observatorios, institutos y asociaciones bien subvencionadas para defender la historia adaptada, la educación y la sanidad propias, las festividades patrias, la flora y las gallinas del pueblo.

También en la Comunitat Valenciana, cada uno de los gobiernos que se han sucedido en la Generalitat han incidido en su afán diferenciador, pero ha sido con la llegada del tripartito al poder, cuando se ha exacerbado «lo nuestro», especialmente a partir de la lengua, motivo recurrente de casi todo nacionalismo, aunque no el único. Lo último ha sido el intento de desalojar del antiguo convento de Santo Domingo de Valencia a los militares. Tres por uno: ni ejército, ni bandera, ni España.

No sé si el Consell se atreverá a solicitar formalmente al Gobierno el desalojo de los militares, o si lo hará con megáfonos o en voz bajita. Porque aunque se piense que es un detalle, la política está llena de detalles que resultaron ser asuntos esenciales: el pasotismo de Lerma con la A-3, la boda de la hija de Aznar o la cacería de Juan Carlos I, por ejemplo. Veremos en que acaba el empoderamiento del casoplón de Iglesias y Montero, cada vez más duchos en cabalgar contradicciones.

Detalles, pero mucho más que detalles. El ciudadano ya no se mueve en favor de una mejor financiación, de mejorar el acceso al Puerto de Valencia, por la reversión de hospitales o para quejarse del maltrato de Rajoy, porque saturado de informaciones, muchas de ellas falsas, no encuentra que estos asuntos macro le afecten directamente. Pero cuidado con las trabas que este Consell está poniendo a que los padres elijan el idioma en el que estudian sus hijos. Y cuidado con desalojar al ejército de la plaza de Tetuán: la reacción de los valencianos durante el pasado fin de semana fue visitar en masa Capitanía General. No, no son detalles, pero si así lo pareciera el diablo está en ellos.