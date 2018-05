Después de ETA: sentimientos encontrados Toca recordar que los auténticos responsables de la desaparición de ETA son el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 9 mayo 2018, 10:59

Para quienes por una simple cuestión cronológica hemos tenido que vivir toda nuestra existencia bajo la sombra constante -y no siempre distante- de ETA, son muchos y muy encontrados los sentimientos que suscita su anunciada disolución.

El más prevalente de todos es -cómo no-, el de alivio por la desaparición de la que durante al menos tres de sus cinco décadas de existencia fue la más seria amenaza a nuestra democracia y la causa número uno de preocupación de muchos de sus ciudadanos. Pero la desaparición de ETA también deja frustración, por no haber podido erradicar este cáncer mucho antes de que emponzoñara nuestra convivencia hasta la raíz. Y pena, por el altísimo coste en vidas -y en más cosas- que dejan atrás estas largas décadas de pistolerismo que tan profundamente han marcado la existencia de tantas familias españolas. E indignación, porque ETA pretenda evaporarse como si tal cosa, sin antes reconocer explícitamente el daño causado, pedir perdón a las víctimas y poner cuanto esté en sus manos para esclarecer los crímenes que aún permanecen impunes. Y vergüenza, por no haber sido capaces como sociedad de identificar, de condenar y de aislar el peligro que el terrorismo suponía hasta que su presencia resultó tan nauseabunda que sencillamente no fue posible seguir mirando a otro lado. Y preocupación, por lo que el futuro más inmediato nos traerá cuando los que ayer recogían las nueces del árbol que agitaba el terrorismo vengan mañana a presentársenos como los verdaderos campeones de la paz. Y responsabilidad, por cómo les deberemos contar a las generaciones futuras qué fue ETA para que sean capaces de crecer conociendo su historia y sabiendo que no pueden cometer el error de repetirla. Y -¿por qué no?- también indiferencia: la que deriva del hecho de que después de tantos años metiendo el miedo en el cuerpo de los españoles, ETA haya acordado su desaparición formal cuando sus siglas ya hace tiempo que no asustan a nadie y que no abren ninguna puerta.

Muchos y muy encontrados sentimientos, entre los que sin embargo yo subrayaría uno muy especial que ningún español debería soslayar ni siquiera por un instante: el de la gratitud. Gratitud hacia los que durante estas décadas -y no es una metáfora- interpusieron sus cuerpos entre las armas de los pistoleros y la vida del resto de los españoles, sufriendo entre sus filas un número de bajas infinitamente mayor que el de cualquier otro colectivo imaginable; hacia los que se calaron hasta los huesos por los caminos de Euskadi vigilando un cuartel o persiguiendo a un comando, o se quemaron las pestañas delante de la pantalla de un ordenador escudriñando unos movimientos bancarios sospechosos o escuchando unas conversaciones telefónicas comprometedoras; hacia, en fin, los verdaderos, los auténticos responsables de la desaparición hoy de la banda terrorista ETA: nuestro Ejército y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Gracias. En nombre de los españoles de hoy y, sobre todo, de los de mañana.