Despotismo sin lustre

Siempre acaban reconociendo que no estuvieron muy atinados y pidiendo disculpas, como si eso lo absolviera todo. Son aquellos que resultan pillados diciendo cosas tan inconvenientes como las que comentó Carmen Martínez de Castro en Alicante ante las protestas de los pensionistas. «Dan ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y gritarles 'os jodéis'», dijo la secretaria de Estado de Comunicación a un militante del PP. Luego, ante la polvareda levantada por la frasecita, alegó que era una conversación privada y estaba sacada de contexto. Pero esa explicación se queda corta. Es insuficiente porque significa reducir el problema a su manifestación pública cuando lo grave no es que se le oiga decir tamaña ordinariez sino que en el Gobierno se piense así de quien reivindica algo que considera justo. Es cierto que la continua convocatoria de manifestaciones y abucheos contra Rajoy como garantía de éxito puede resultar cansina, aprovechada y teledirigida. Hay protestas que no son espontáneas ni casuales ni inocentes. Pero, aun con todo y con eso, no es admisible que quienes nos gobiernan tengan ese desprecio supino hacia los demás.

En su respuesta ante la polémica, la responsable de la comunicación gubernamental pedía perdón a quienes hubiera podido ofender. No es la ofensa lo preocupante. Actualmente los hay que se ofenden con un mero «buenos días». Basta con entrar en Twitter y decir que la economía mejora, que no todo el PP es corrupto o que España es un gran país. En apenas unos segundos, nos encontraremos con un buen puñado de ofendidos que nos lo reprochan y hasta mencionan a la madre por haber escrito semejante majadería. Así, pues, la ofensa no sorprende ni altera el pulso. Es de lo más corriente y no desata casi ninguna alarma. Lo realmente preocupante no es que nos ofenda, aunque lo haga, sino que revele la filosofía del gobierno, es decir, que quienes lo piensan procurando morderse la lengua a diario actúen en consecuencia. La coherencia de acción con esa frase es el motivo por el que Rajoy debería plantearse su sustitución. «Su», de ella, y «su», de él. Si quien dirige la política de comunicación del gobierno desearía que el cuidado de la imagen pública no le impidiera chulear a los que reclaman pensiones dignas, cabe preguntarse qué línea sigue el Ejecutivo en ese tema. Es la peor publicidad que podrían haber hecho justo después de prometer subida de pensiones a cuenta de Google. Le ha faltado tiempo a la oposición para morder la pieza y exigir responsabilidades. Hoy mismo le servirá a Rufián para sacar de la chistera alguna fotocopiadora en el Congreso. No le faltará razón aunque lo haga con la teatralización a la que nos tiene acostumbrados el líder de ERC. No es, como dice Compromís, una ofensa a los pensionistas alicantinos; es un acto de despotismo contra los ciudadanos que discrepan del gobierno. Y diríase que hasta contra quienes le apoyan.