Desobediencia gratis

Tan malo para la democracia española es la secesión que promueven los independentistas catalanes como el pacto de última hora que indulte políticamente el disparate de Puigdemont y su Govern. Es lógico que Rajoy y el Ejecutivo desconfíen de los independentistas pues hasta el momento estos han basado su estrategia en la deslealtad, la mentira, la ilegalidad y la argucia malintencionada. Que a nadie le quepa duda de que el plan golpista de Puigdemont se ha detenido momentáneamente no por su falta de ganas de culminar la secesión sino por otras variables que han destruido su falso discurso. El rechazo europeo a la aventura independentista y sobre todo las nefastas consecuencias económicas de la simple perspectiva de la secesión han contrarrestado la desobediencia, la propaganda y la agitación de la calle. Si esas variables hubieran fallado quizás el pulso hubiera sido aún más grave, si es que eso es posible, que el actual.

Han vulnerado la ley, han despreciado las resoluciones judiciales, han intentado por las bravas la destrucción de un país y ahora algunos ya se dan prisa para decirle a Puigdemont que basta con que convoque elecciones porque aquí no ha pasado nada. Es decir, llevan a toda una nación al borde del desastre y juegan irresponsablemente con la economía y el bienestar de la sociedad pero sería suficiente con que los separatistas no siguieran adelante. ¿Para qué, para que dentro de unos meses los independentistas vuelvan a montar otra insurrección cuando a ellos les interese y hayan recobrado las fuerzas? No, por supuesto que no, de aquí tiene que salir derrotado ideológicamente el secesionismo, al menos si pensamos que la Constitución y la Democracia tienen la razón frente a los golpistas. De lo contrario cualquier pacto vale, incluso el que admita la gratuidad del delito.