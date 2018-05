No les gusta el nombre y los que le han traído buscan otro. El bipartidismo está herido, pero su herida no es de muerte. Es dolorosamente cierto que las lesiones son graves, pero si se corrigiera el sistema todavía tendríamos alguna posibilidad que no dependiera de Torra. El 'procés' está dispersando a los más altos funcionarios, que han menguado tanto que ya ninguno da la talla. ¿Qué habrán hecho los que aspiran a una Cataluña independiente para que los jóvenes no quieran ir allí y los viejos no quieran quedarse? Los abogados del Estado buscan otros destinos. Sólo dos de 19 eligen Cataluña, pero son mucho más numerosos los que desean ponerse fuera del alcance de Torra y de su jefe Puigdemont. ¿Qué fue de aquella Cataluña 'sociedad abierta' a esta actual, llena de angustia y de miedo?

La prolongación del artículo 155 va a obligar al furibundo separatista Torra a gobernar con el más que moderado Rajoy y sus ministros, que compiten con él en moderación. El patio está más revuelto que nunca, porque ya se sabe que jamás escampa a gusto de todos. Mientras, ERC deja sólo al 'president' en la polémica por los nombramientos. Los menos ruidosos son los de Podemos, que no harán campaña contra Irene Montero y Pablo Iglesias. Es una forma de reconocer que todo líder, por pobre que sea, tiene derecho a enriquecerse si lo hace con cierta discreción y sabe guardar los turnos. Un año después del triunfo de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, muchos se preguntan si no habrán hecho el primo. Parece que las siglas de siempre se han desgastado y hay que nombrar a las mismas cosas de manera diferente, aunque no sean distintas. La desbandada existe. Se ha quedado a vivir con nosotros y no podemos escoger compañía, porque los desbandados han preferido la nuestra.