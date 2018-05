Desatino inaudito

La independencia judicial y la separación de poderes son pilares básicos del Estado de Derecho. Socavarlas debilita el sistema que es lo que algunos pretenden y a lo que otros se suman por ignorancia, frivolidad o cobardía. Así pues, hay que dejarlo muy claro. La labor de juzgar no admite presiones orquestadas o imperativos ajenos al tenor estricto de la Ley. El pronunciamiento de un órgano jurisdiccional nunca debe quedar inducido por el clamor de la calle. De lo contrario la Justicia deja de serlo para convertirse en mero títere de ésta. Terrible sería que las masas impusieran la inocencia o culpabilidad de alguien en función tan solo de su voluntad tumultuaria. Por eso, linchar verbalmente a un juez genera a la larga indefensión colectiva. Menoscaba las garantías fundamentales de cualquier justiciable. Esas que amparan la presunción de inocencia. Esto no supone que la libertad de expresión decaiga cuando se trata de valorar la actuación de la Magistratura. La crítica a ella es legítima hecha con respeto institucional, objetividad y rigor jurídico. Desprovista de excesos pasionales, manejos hipócritas o prisma ideológico. Además los jueces se limitan a aplicar las leyes que la sociedad les entrega elaboradas por el Parlamento. A este compete que su literalidad responda con exactitud a las necesidades específicas del bien jurídico a proteger. Conviene por tanto no confundir el origen de las responsabilidades si la norma termina siendo oscura o acarrea efectos indeseados. Es preciso recordar también que la actuación profesional de jueces y magistrados está sujeta a procedimientos de revisión instruidos por su órgano de gobierno correspondiente que opera ante cualquier anomalía apreciada en el desarrollo de la labor forense. El legislador, sin embargo, campa a sus anchas. Los miembros del poder legislativo no responden disciplinariamente cuando incorporan al ordenamiento legal productos defectuosos o inválidos. El colmo es que los políticos se permitan descalificar sentencias dictadas en el marco de una legislación creada por ellos y que a la hora de aplicarse acarrea dificultad interpretativa a los tribunales y graves consecuencias de alarma social. Se ha visto estos días. La cadena de reacciones suscitadas por la sentencia de 'La Manada' demuestra que nuestro momento requiere cambios de altura. Hace falta una sociedad más instruida que no se deje manejar a golpe de eslóganes. Hace falta una clase política con principios que ejerza su función didáctica más allá del partidismo cainita y del oportunismo falaz. Hace falta preservar a España de las turbas, los demagogos y los memos. De entrada, es higiénico reclamar el cese o dimisión de Rafael Catala. El ministro de Justicia no puede señalar con el dedo a un juez y por extensión poner en la picota al resto. Echar leña al fuego. Desatino inaudito. Tropelía gubernamental que resulta inaceptable en democracia. Digan lo que digan las redes sociales.