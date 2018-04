Por un lado tenemos inflación de credenciales académicas (verdaderas o no). Por otro, un agujero negro de ignorancia que da vértigo. Según un estudio reciente, un 22% de los jóvenes estadounidenses no sabe nada sobre el Holocausto. No saben nada de los seis millones de judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial. El 11% de los adultos, tampoco. Cómo no vamos a aplaudir que los ministerios de Interior y Educación, junto a asociaciones de víctimas, hayan elaborado la unidad didáctica 'El terrorismo en España' para alumnos de 4º de la ESO. Hay que desasnar a los jóvenes. «No es moral olvidar el pasado», escribió Miguel Espinosa en una de sus cartas a Mercedes Rodríguez. No es moral olvidar el Holocausto o a ETA. Tengo una amiga que da clases de guión en una universidad. Un día citó a Rhett Butler y sólo tres alumnos sabían quién era. 'Lo que el viento se llevó' no es Auschwitz, pero, por favor, estudiantes de guión. No hay esperanza.