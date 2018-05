DESÁNIMOS Y DESATINOS

Los populares de pata negra están patidifusos porque consideran que su partido se está dejando ir. Los botánicos instalados en el Consell también están sorprendidos al comprobar el escaso mordiente de sus filas en días tan propicios. O sea, que los del PP más bregados echan de menos cierta capacidad de respuesta desde la dirección del PPCV. Ojipláticos se quedaron muchos en Madrid y también en Valencia al comprobar que la mañana de la operación que ha dado con los huesos de Zaplana en Picassent, la dirección del partido tuviese como mejor respuesta poner a Maria José Catalá ante los medios de comunicación. La diputada que, teóricamente, tiene como punto débil su escaso predicamento entre la militancia se convirtió en la única voz que el PPCV sacó a pasear para defender el honor de esa militancia. Lo cierto es que la dirección de los populares valencianos no gana para sustos, y es normal que anden un poco desanimados y temerosos, pero también es cierto que el liderazgo tiene estas servidumbres, y que si no se asumen, el liderazgo flaquea. Algo habrá a lo que agarrarse.

Mientras la cúpula de los populares valencianos encuentra algún asidero, la bancada del PP acude a los plenos de Les Corts como si fuera al matadero. Paradójicamente, en tales circunstancias, una bancada botánica fuerte debería sacar el cuchillo jamonero y lonchear a sus rivales. No fue así.

«Quitando de cuatro gatos, en el Botànic no hay mala leche», admite una señoría nacionalista. Y es probable que así sea. Si el PP se encontrase una mañana parlamentaria con las cajas de munición política que los juzgados ponen al servicio de la izquierda cada semana, la metralleta les iba a echar humo. Iban a faltar diputados botánicos para tantas balas. Sin embargo, ese miércoles y jueves de esta última semana, esa en la que los populares se encontraron con un expresidente entalegado, y lo mismo una expresidenta de Les Corts, y con una sentencia de Gürtel con más años de condena que Matusalén, los botánicos se fueron a casa tan contentos. Motivo, que Isabel Bonig no exhibió su desbordante gestualidad. Bastante tenía con aguantar el tipo. En las bancadas socialistas, nacionalistas y podemistas se dieron por satisfechos con no oír a la bancada enmudecida por el peso de la ley. El colmo fue que, ante incomparecencia del rival, los botánicos decidieron pegarse tiros en los pies en plan Froilán, y lo que debía ser una jornada de desahogos hacia los malvados peperos acabó con un rifirrafe entre podemistas y socialistas a cuenta de la comisión sobre la financiación del PSPV y Bloc. En los escaños del PP se reían con disimulo. Normal. Desatino, displicencia y relajo a partes iguales. El que no remata a los leones heridos esperando a que mueran solos se puede llevar un zarpazo.