TODO SON DESAHOGOS

Sostienen los teóricos que vivimos tiempos líquidos, para tratar de explicar con ello que las verdades absolutas han desaparecido y que lo que una encuesta da un día como verdad cierta, se convierte al siguiente en una foto antigua. No sé si son líquidos, pero desde luego son desahogados. Los principios y las convicciones están en fuera de juego. Se lleva lo 'aprovechategui' que diría Rajoy. Leo con asombro, ojiplático, la adquisición de un chalé de 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero, dos de los líderes de Podemos. Y al margen de la legítima envidia que uno puede sentir por las condiciones obtenidas de la hipoteca -ya explicará alguien esa vinculación de los responsables de esa caja con el independentismo- cabe preguntarse dónde se han dejado los principios los responsables de un partido que ha cimentado su crecimiento en la crítica a ese tipo de comportamientos y en arropar a los desahuciados. Ignoro qué queda del 15-M de hace siete años si te puedes dar un bañito en tu piscina privada o si el servicio te arregla tu vivienda y a tus hijos. También me parece un desahogo, y es posible que Cristina Moreno así se lo trasladara a Ciudadanos en la comisión de Feria Valencia, que haya partidos que citen a todo aquel que se le pase por la cabeza -igual piensan también en usted- a comparecer en la Cámara con la única intención, probablemente, de alargar los trabajos de esa comisión. Después de escuchar a la directora general y a José Luis Ábalos, es posible que llegue el turno de Espinete, del del medio de los Chichos o de Sergio Ramos. El PSPV ha despertado ahora -tarde- e impedirá la de Joan Lerma. Veo el mismo desahogo en esa insostenible justificación que ofrece la conselleria de Sanidad para cerrar la puerta a nuevas intervenciones quirúrgicas de corazón en el Hospital de Manises. ¿Que no tenía autorización? ¿Y el actual Consell ha tardado tres años en descubrirlo? ¿Y no dimite nadie? Y si no es cierto, que es lo que parece, ¿va a dimitir alguien? Aprecio desahogo en esa propuesta del tripartito ante la que Cs no es capaz de reaccionar para que se saque al Ejército de Capitanía. Dicen que cuando no hay nada que proponer, lo mejor es generar un debate y dejar pasar el tiempo. Suena a eso porque no se recuerdan multitudinarias manifestaciones por las calles de Valencia sosteniendo esa reivindicación. Y porque no me imagino que el Ejecutivo central, con la que está cayendo en Cataluña, considere éste como el mejor momento para abordar una propuesta de ese tipo. No sé si también es un desahogo la definición que se dio Orengo ayer en el Senado -«soy un gordito cobarde»- o que Ignasi Pla esquivara su responsabilidad sobre la financiación de su partido comparándose con Rajoy. Ahora nos quedamos tranquilos.