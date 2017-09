No hay derecho

Para la generación X, que nacimos apenas media hora antes de que muriera Franco, la democracia fue un logro del que oímos hablar desde pequeños. Recuerdo que en la radio sonaba 'Libertad sin ira' de Jarcha; en las calles algunos nostálgicos repartían el último discurso de Franco y el primero del Rey; azul el primero; rojo el segundo, y en los buzones dejaban un ejemplar pequeño, de color beis y edición barata, de la Constitución recién aprobada. Creo que aún lo guardo por algún rincón. En las conversaciones, los 'mayores' se referían muchas veces a la palabra 'derecho', en ocasiones fuera de lugar o como mera burla. Algunos decían «es que tengo derecho», parodiando la exigencia de los tiempos, para cualquier acción alejada por completo de los derechos humanos: «tengo derecho a que usted no se cuele en la carnicería», «tengo derecho a que el semáforo se ponga en verde» o «tengo derecho a salir hasta las tantas». Se quejaban de lo que intuían era un peligro de libertinaje bajo esa reivindicación y los jóvenes aprovechaban para apelar a ella en cualquier circunstancia. Eran desajustes normales en una sociedad de cambio con una generación formada en la dictadura y otra, en los nuevos tiempos.

Por eso, cuando ahora veo a Ribó apelar a que no existe «el derecho a aparcar en la calle» para responder a las quejas de los vecinos de Orriols por las obras que eliminarán una parcela reconvertida en aparcamiento urbano, me acuerdo de aquellos momentos en los que se censuraba el afán por tener derechos. En efecto, no hay legislación que proteja el aparcamiento callejero ni obligación alguna de que las autoridades encuentren acomodo a tanto trasto motorizado en la ciudad de Valencia. Aparcar no es un derecho. Como no lo es tener coche ni pretender utilizarlo. Ahora bien, la realidad es tozuda y nos dice que en Valencia todavía hay mucha gente que usa el coche incluso para fines que este ayuntamiento ha de tomar por válidos. Ya sabemos que el maligno circula en vehículos a motor por Valencia pero ese afán por hacernos sentir incómodos a quienes los usamos es poco razonable. Los votantes automovilísticos existen aunque a Compromís le salgan las cuentas solo con los de dos ruedas. Entre otras cosas porque el coche suele ser el único transporte en el que pueden circular las personas con problemas de movilidad. Votantes también, qué contrariedad, y un buen grupo de ellos en aumento gracias a la mayor esperanza de vida. La persecución del coche, además, olvida al eléctrico cuya presencia, sin matizar, termina por ser igualmente molesta para un ayuntamiento que se ciega cuando ve caballos 'no caganers' en la calzada.

Efectivamente no hay derecho a aparcar pero sí, como recordaba Ciudadanos, a que los impuestos municipales no cobren por lo que el ayuntamiento castiga. Es como el tabaco: recomendamos que no se consuma pero nos lucramos de ello. A eso sí que no hay derecho.