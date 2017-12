De derechas y de Urano

En los carteles han puesto un nombre. Vale, no es una copla. En Tarragona han puesto carteles en los que se lee «Que no te engañen. Somos de derechas» y lo firma Ciudadanos. Son falsos y para desmontar la imagen del partido como centrista (ya, les iba a gustar más si fueran de centro). Detrás están los Comités de Defensa de la República, colectivos independentistas. Menudo nombrecito. Que no te engañen, somos del pasado. El origen de las milicias de la CNT en la Guerra Civil está en los Comités de Defensa. En la Cuba de 1960 también fundó Castro los Comités de Defensa de la Revolución. Otro letrero más burdo: «Somos el partido de los ricos, no de la clase trabajadora». Y que haya público para eso. Sólo les falta un yo no nací en Jerez, nací en Urano. Que Arrimadas se quite la careta y aparezca Aznar (hay tanta fijación con él como con Franco). Sólo tienen que cambiar una letra para decir la verdad: los de Ciudadanos son de derechos.