ESAS COSAS DEL DERBI

Redacto la columna jueves, a dos días del partido del sábado que enfrenta al Valencia contra el Levante. Iba a escribir en lugar de Levante el eufemismo que algún otro utiliza, «el otro equipo de la ciudad», pero ser irrespetuoso no va conmigo. Soy como soy, y de lo que soy, y lo que sucede más allá de Mestalla me interesa más bien poco y solo en la medida en que las peripecias granotas afecten a aquellos amigos que son del Levante, cuyo afecto es lo único que me afecta en lo que atañe a dicha entidad. No es soberbia, Dios me libre. Ni siquiera me conmueve recitar ese mantra, asumido irreflexivamente, de que Valencia necesita dos clubes en Primera División, como si ello fuera una regla de modernidad futbolística, frente a la que mi escepticismo recibe todas las condenas como reo confeso de ataque al patriotismo ciudadano. La relación entre los dos clubes oficiales de la ciudad no es simétrica. Hay quien se fija en los derbis fidedignos, Roma-Lazio, Liverpool-Everton, Sevilla-Betis, United-City en Manchester, aun a sabiendas que lo nuestro ni es equivalente, ni existe, ni tiene tradición histórica, y que si algún derbi y polémica simbólica sobre la supremacía sobre la ciudad, lo fue en el primer tercio del siglo XX, antes de la guerra civil, entre el Valencia FC y el Real Gimnástico clerical del Patronato de la Juventud Obrera. De haber derbi lo era también entre el Levante y el Gimnástico, que con la fusión posterior a la guerra con el UDLG, crearon la versión futbolística del gastronómico mar y montaña, uniendo la misa diaria y el fru fru de las casullas con el republicanismo de salitre de la Platgeta y el Camí Fondo. El derbi no es simétrico en los afectos. No niego que pueda haber chanza entre nosotros, pero cada vez que una parte de la grada ha pronunciado cánticos en contra del Levante, el público de Mestalla los ha afeado sin reservas. Mi percepción subjetiva en el campo de Orriols ha sido bien diferente, aunque puede que me equivoque, no siempre uno comprende bien las cosas. Todo ello al margen de que una parte nada despreciable de los asistentes al Ciutat de València, para pesar de mis amigos granotas, tiene filias consecutivas, dobles militancias y corazones partíos. En el fondo, solo hay un equipo que representa a la ciudad. El que la ha representado en el pasado en su total integridad territorial y social, con el nombre nítido bien a las claras. Aquel que en el presente, en su momento de mayor zozobra, tiene una cláusula suelo varias plantas por encima de la cláusula techo del Levante en su momento de mayor esplendor. Y aquel que en el futuro, con bien poco, siempre mirará hacia el frente pensando en la ilusión que emociona y conmueve a toda la ciudad. Se podrá ganar, empatar o perder porque esto es fútbol. Rivalidad. Pero no derbi.