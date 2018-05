La depresión del PP Rajoy les recomienda atacar a Cs para cortar su crecimiento pero su grito de guerra no encuentra eco entre sus tropas CURRI VALENZUELA Martes, 1 mayo 2018, 11:51

Las encuestas demuestran que el PP va de capa caída; las audiencias de los informativos de televisión, que sus votantes andan tan deprimidos como los políticos en los que han confiado durante años. Las tertulias de las cadenas que no son declaradamente de izquierdas se ven cada vez menos. Hay tanto desconcierto por lo que ocurre con el partido que sigue siendo hegemónico en número de afiliados y cargos públicos entre sus simpatizantes como entre sus dirigentes.

«¿Qué más nos puede pasar?», se preguntan muchos. Los que saben lo que les espera arquean las cejas, se encogen de hombros, no se atreven a contestar. Lo que está por llegarles puede ser todavía peor que el calvario que acaban de atravesar con el caso de Cristina Cifuentes. Ruiz Gallardón acaba de ser imputado por su vinculación con el escándalo del Canal de Isabel II que precisamente Cifuentes llevó a la Fiscalía; en el entorno de Esperanza Aguirre se temen que ésta sea llamada también a responder ante la Justicia; en la dirección del PP sospechan que la sentencia del caso Gürtel que se hará pública a finales de este mes va a condenar al partido además de a quienes se beneficiaron de aquella trama... Un suma y sigue que nadie sabe hasta dónde va a llegar.

La única buena noticia que Rajoy ha recibido en los últimos días, la de la aprobación del primer trámite para que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado, no ha sido bien recibida por los suyos. Es cierto que al Gobierno le da un respiro, si se acaban de aprobar esas cuentas el PP seguirá en el poder hasta 2020. Pero hay inquietud entre sus filas por el precio a pagar por las concesiones al PNV. Los populares se han pasado dos meses explicando a los jubilados que no había dinero para subirles las pensiones, algo que de hacerse supondría poner en peligro la recuperación económica. Y cuando resulta que si el PNV lo exige sí lo hay, muchos se preguntan por qué han puesto en riesgo el voto de los mayores y, peor todavía, cómo es posible que el Ejecutivo consienta en que sean los nacionalistas vascos quienes se apunten el tanto.

Como todo ser sumido en la depresión, lo peor que le pasa al PP es que no ve la luz al final del túnel. Rajoy les recomienda atacar a Ciudadanos para cortar el crecimiento, hasta ahora imparable, de Albert Rivera. Pero su grito de guerra no encuentra eco entre sus tropas. Los dirigentes regionales y locales del PP se dividen en dos clases: los que gobiernan gracias a Ciudadanos y los que aspiran a conseguirlo a partir de las elecciones de la próxima primavera. Buscar candidatos mas solidos para esas citas con las urnas o cambiar las caras más gastadas del Gobierno podría ayudar, pero ya se sabe que al presidente no le gustan los cambios. La mejor receta para la depresión nunca es la de esperar a ver que pasa, pero esto es algo que también los populares desconocen.