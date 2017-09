Demócrates fòra de la llei

Els continus desprecis i desafius que la gent independentista del Parlament Català fan cap al Tribunal Constitucional, cap als juges i fiscals, cap a la Constitució Espanyola i cap a tots els que no compartim les seues idees, m'obliga a pensar en lo que significa la paraula Democràcia per ad estos energúmens que l'utilisen interessadament sense coneiximent ni respecte. Perque democràcia no significa el totalitarisme d'una majoria parlamentària, majoria que els permet cometre qualsevol acció illegal. Democràcia significa justament lo contrari. Respecte a les minories, a les diferents opinions i, sobretot, a les lleis i a la Constitució que és la llei suprema per la que nos regim i que tots votàrem en el seu dia. Si volen trencar eixa llei, l'hauríem de votar una atra vegada tots els espanyols.

No oblidem que Hitler arribà al poder per mig d'unes eleccions. Una majoria parlamentària que després utilisà per a acabar en totes les llibertats.

Estos antidemócrates que atenten contra la Constitució que fon acceptada per l'immensa majoria dels espanyols, actuen com a qualsevol atre delinqüent pervers que viu al marge de la llei sense respectar a la societat.

I és de senyalar la permanent covardia d'alguns partits polítics que tenen por de manifestar els seus pensaments perque no volen pedre una part del seu electorat al que estan enganyant. Estos són demócrates d'ocasió. Seria més honrat que lluitaren per l'unitat de tots els espanyols perque l'unió fa la força.

Com diu l'exministre Borrell: «no nos sirve lo de España nos roba», ya que han hagut molts events importants dels que s'han beneficiat a costa de tots els espanyols com els JJOO del 92... i ahí ningú dia lo d'Espanya nos roba.

Valencians, que no nos injecten en les neurones la mentira independentista catalana.