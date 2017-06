La democracia según Podemos

El candidato de Podemos y su portavoz parlamentaria construyeron ayer dos buenos discursos, con estilos diferentes pero bien preparados. Iglesias volvió a sacar el argumento que mejor le ha funcionado desde su fulgurante irrupción en la política española, el de la casta, una derivación de la famosa teoría de las élites extractivas de los profesores James A. Robinson y Daron Acemoglu (recientemente entrevistado en XL Semanal) y posteriormente desarrollada en España por César Molinas. El diagnóstico de la situación por parte del líder podemista -tremendista y sin matices- consigue enganchar a buena parte de una población desencantada por la corrupción y temerosa de un futuro plagado de interrogantes, de menos trabajo, de pensiones en peligro, de empobrecimiento de las clases medias. Especialmente a los jóvenes, el grupo que más ha pagado la crisis y el que menos ligado se siente hacia la Transición como logro histórico de concordia entre la derecha heredera del franquismo y la izquierda democrática. Si por el análisis se tuviera que decidir quién gobierna, el partido morado tendría serias opciones de alcanzar la Moncloa. Pero los ciudadanos saben que además de acertar con los males que padece el enfermo, el buen médico tiene que ser capaz de ofrecerle el tratamiento adecuado, la terapia precisa para sanarlo. Y es aquí donde Podemos chirría, y de qué manera. En primer lugar, porque sus propuestas parecen sacadas de un catálogo antiguo, muy antiguo, desfasado, superado por los acontecimientos, fuera por completo de la realidad. No hay más que ver cuánto ocupó ayer la parte de crítica en los discursos de Iglesias/Montero y cuánto la parte propositiva, despachada en algunos casos con sonrojante rapidez. Y en segundo lugar, por el temor que genera el intento de deslegitimar al Gobierno de Rajoy, de tildarlo de corrupto, de calificar a todo el Partido Popular como organización criminal, sin distinción, de hacer ver que no es democrático. Porque esta pretensión de apropiación de la soberanía popular por parte de unos pocos recuerda demasiado a las revoluciones socialistas y comunistas que derrocaron regímenes dictatoriales. Y en España -aunque Podemos trate de imponer su visión en blanco y negro- existe desde hace casi cuatro décadas una democracia todo lo imperfecta que se quiera pero democracia al fin y al cabo, en la que los ciudadanos votan y eligen a sus representantes, en la que medios de comunicación de todos los colores consagran la libertad de expresión y en la que los derechos fundamentales están garantizados. Por eso Podemos no puede ser un partido de mayorías, porque se niega a aceptar un escenario que sencillamente no le conviene. Aunque, eso sí, Iglesias y Montero sean capaces de articular buenos discursos.