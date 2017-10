Qui no ira, delira

Ha poc somríem ací, per si espantàvem fantasmes de carn i ossos, comediants de la farsa, revinguts de la mentira històrica, poca vergonya dels lladres... Nos estimem a la bona gent i respectem son dret a equivocar-se... Pero hem de dir prou. Ara hem d'eixugar les llàgrimes, per a tornar a la normalitat, netejant el tall sense temor. Les ferides de la follia, IRA, cauen sobre les esquenes de tots i s'endenyaran si no es desinfecten; la cirugia fa milacres i la naturalea obrarà en positiu.

Es troben els veïns en una enforcada difícil. Aquell joc que favoria a certa casta política, novells burguesos en banys de progressisme, els fea guanyadors. Sempre en disciplina, calculaven que a lo seu, en la pijor circumstància, li traurien resquit. Aixina cínicament pactaven «pel be de l'estat» i d'amagat, el posaven a parir, prèvia cobrança de comissions i ferrusoloses sucades per a «la sagrada família»; la bona, cada volta més prop del cel i la full, entre cometes, clamant clemència en els jujats.

¿A on està el 'seny'? Històricament han demostrat no tindre'n i ya ni portem conte dels intents trencadors, cada volta més enverinats, caent en el fòc pensant-se eixir de les flames. «Si no guanyem l'independència, al menys nos donaran més, perque més nos mereixem». DELIRA. Contava el Prf. San Valero Aparisi, en aquelles lliçons d'antropologia, farcides d'anècdotes, que en els cursets de Santa Magdalena en Santander, quan algun català li venia ploriquejant, escudant-se en que els demés abusaven del seu complex d'inferioritat, el despachava en veu forta «¡¡es que sois inferiores!!». Pense que aguardar-se sigles de mala fel, sense vore realment lo que han segut i ara tenen... en la contribució de tots, no reparant en el dany propi i el general, trencant, és en valencià, no tindre trellat.