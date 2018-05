DEJEN EN PAZ A FUSTER

En la delegación valenciana de un diario madrileño los periodistas jugaban hace años a apostar quién era el primero que encontraba la inevitable cita de Joan Fuster en el suplemento cultural que editaba para la Comunitat Valenciana otro periódico de la capital de España. En los discursos del tripartito también es obligado referirse al intelectual de Sueca, así como al poeta Vicent Andrés Estellés, da lo mismo que sea en una toma de posesión que en la celebración del 25 d'abril o del 9 d'octubre, en la inauguración de una rotonda o en la presentación de una campaña para que hablemos valenciano.

No sé qué efecto tendrá en los dirigentes tripartitos el que el nuevo presidente catalán, Quim Torra, también recurriera a la cita fusteriana en su discurso de investidura del pasado sábado habida cuenta de la radicalidad y el odio que destila el personaje escogido por Puigdemont como marioneta con la que dirigir la Generalitat desde Alemania para seguir «construyendo país», que diría Pujol, y acercarse poco a poco a la soñada república. Está claro que los más extremistas de Compromís, los que aplauden las acciones rupturistas del soberanismo catalán, los que hablan de «presos políticos» y los que se suman a las fantasmagóricas iniciativas por una III república, estarán encantados de compartir lecturas con Torra, aunque yo más bien los imagino acudiendo a un libro de citas del independentismo. Pero al Compromís más templado y, sobre todo, al PSPV no le debe de haber hecho ninguna gracia este recurso a la obra de Fuster. Aunque no se trate, ni mucho menos, de una apropiación indebida, al fin y al cabo el suecano no engañó a nadie respecto a sus intenciones y a su consideración de que el ser valenciano no era más que una forma como otra cualquiera de ser catalán.

El caso es que en el Palau de la plaza de Manises ya no muestran el menor interés por repetir una cumbre con el Govern como aquella en la que Puigdemont fue recibido como Eisenhower por Franco, en una reunión que por momentos parecía una cumbre de jefes de Estado si no fuera porque se trataba de dos simples presidentes autonómicos. Aquella fiebre y aquellos ardores por arrimarse y hermanarse con el vecino del Norte ya pasaron, se los llevó el 'procés' (aunque cuando fue recibido ya estaba en marcha) y ahora se mantiene una calculada distancia que a la vista de las encuestas y de la creciente sensibilidad españolista parece lo más conveniente para los intereses del Botánico. Así que como es impensable que los de aquí dejen de citar a Fuster (se quedarían huérfanos de referencias intelectuales) lo más probable es que a algún asesor, subsecretario, director general o incluso conseller le toque llamar a Barcelona para hacer ver la conveniencia de que, por favor, dejen en paz a Fuster.