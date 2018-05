EL TSJ DEFIENDE LA ELECCIÓN LINGÜÍSTICA DE LAS FAMILIAS

No están los tiempos para hablar de decisiones judiciales, para moverse en el análisis crítico de las sentencias sin caer en los brazos del derribo institucional. Es, claro, criticable su diferenciación entre intimidar y actuar con violencia que califica lo que queda en abuso o es violación. Y la injusticia que esta diferenciación provoca. Pero al mojarse se tiene el riesgo de caer en el torrente de aluvión político que enmienda a la totalidad las instituciones del estado.

En éstas, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado parcialmente el Decreto de Plurilingüismo, una norma ya derogada y superada, incluso por una ley, por lo que la sentencia no deja de ser una anécdota, un titular para hoy sin impacto mañana. Este tribunal ya provocó un cambio de rumbo con sus medidas cautelares. Los efectos de esta sentencia ya han sido políticamente descontados.

No es así, pues los fundamentos legales que desarrolla la sentencia introducen un par de consideraciones de calado. No sólo eso, sino que estos fundamentos sirven de guía para lo que puede ser una respuesta jurídica -y si deriva, judicial- a la nueva ley, ésta sí en vigor. La sentencia, de hecho, anula dos criterios clave del decreto, a la par que reconoce derechos soslayados en el actual modelo.

Por partes. La sentencia anula el que era el artículo 9.4 del decreto en el cual se exigía que cada colegio "tendrá que optar por un mismo nivel (lingüístico) con el objetivo de evitar cualquier tipo de segregación del alumnado dentro del mismo centro". Esta decisión se mantiene en la actual ley y es el gran cambio de modelo con respecto al plurilingüismo de anteriores legislaturas, del PP. El cambio no está ni en los porcentajes, ni en el inglés. La revolución ha sido la sustitución del modelo de elección por un modelo de cohesión (aunque algunos caigan en llamarlo de imposición, me parece más correcto llamarlo así, aunque no se haya logrado el consenso político que realmente lo definiría como cohesionador). Lo curioso, y por eso se cambió, es que el decreto anulado buscaba eliminar la 'segregación' micro, en cada centro, pero terminó segregando en macro, en todo el territorio, con aquello de que para estudiar en inglés tenías que estar en una zona valencianohablante.

El TSJ se acoge a las consecuencias de la norma, y no tanto a sus fundamentos, y por tanto concluye que la desaparición de la doble línea ha provocado la homogeneización lingüística de nuestro sistema educativo y, para gran parte de las familias, la imposibilidad de facto de elegir una alternativa a la escolarización en valenciano.

El otro artículo clave que anula esta sentencia es la disposición adicional octava en la que se establecía la obligatoriedad para los centros de tener la misma intensidad o mayor de valenciano. De esta forma, el plurilingüismo dinámico sólo se entendía ascendente, lo que en esta tribuna calificábamos de 'jerarquizar' las lenguas cooficiales, que pasaban de una simetría horizontal a una jerarquía vertical. En la escuela, el valenciano era (es) más que el castellano. En gran parte de la escuela pública de manera cuantitativa y, sin duda, cualitativamente para la actual Administración.

Ambos puntos figuran en la ley vigente, lo que da indicios de debilidad jurídica y por tanto incertidumbre normativa. Pero más allá de esto, la sentencia recupera argumentos que ahora habían quedado fuera de juego que es el derecho preferente de la elección de las familias. La sentencia no sólo exige la presencia equilibrada de las lenguas cooficiales, como así se cita la jurisprudencia del Supremo recogida en la ley, sino que matiza que con este requisito no basta para defender un modelo de escolarización en valenciano si no hay alternativa para las familias que la busquen.

El TSJ, con esta sentencia, desubica la ley de plurilingüismo pues traslada el peso del modelo lingüístico a las elecciones individuales (bueno, la de los padres): «La mejor forma de ajustar la demanda de los padres y la oferta de la Administración es dejarles que opten primero y organizar los PLC (programa lingüístico de centro) en función de su elección».

Sigo defendiendo que el modelo lingüístico deseado se encuentra en la intersección entre la adquisición competencial de las lenguas cooficiales y la libertad identitaria de elegir de entre ellas la materna.