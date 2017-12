Defendiendo a José Luis Villar Palasí

Poco puede extrañar ya cuando de la aplicación de la ley de memoria histórica se habla. Creada para recordar el enfrentamiento entre españoles y mantener vivo el odio entre familias, ha llegado al ridículo de pretender suprimir en una población catalana la calle dedicada a Antonio Machado. Una propuesta que probablemente procedió de algún edil incapaz de distinguir entre un soneto y un video sobre la preparación de una paella. Alguien, con sensibilidad, se interpuso y evitó la catástrofe cultural que hubiera supuesto borrar a Antonio Machado de un callejero catalán.

Espero que también ahora alguien, con buen sentido y algún conocimiento, se olvide de suprimir el recuerdo de José Luis Villar Palasí de la vida valenciana.

Cuando yo ingresé como estudiante en la Facultad de Derecho de Valencia -en 1962- estaba vivísimo el recuerdo de alguien que había sacado todas las matrículas de honor en aquella Facultad y, no contento con ello, había hecho lo propio en la Facultad de Letras. Esa persona de capacidad singularísima se llamaba José Luis Villar Palasí. Cuando, años más tarde, le conocí y traté, me confió que además se había hecho practicante en aquellos años en unos cursos que se daban en la Facultad de Medicina para poder poner las inyecciones a la familia.

Siempre recuerdo que García de Enterría contaba la anécdota vivida con José Luis cuando ambos opositaban al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, en el que ingresaron tan brillantemente que todavía hoy se evocan sus ejercicios como pruebas insuperables de rigor y conocimiento. Pues bien Enterría narraba, entre grandes risas, los apuros de los que salió José Luis de la prueba de idiomas. Normalmente los opositores presentaban dos o tres como lenguas para poder ser examinadas de ellas. Para examinar a José Luis hubo que buscar intérpretes especiales del ministerio de Asuntos exteriores porque acreditó conocer ocho o diez. Cuando terminó, contó a sus compañeros que perdía la plaza irremediablemente porque se había equivocado al conjugar un verbo ¡en sueco!

José Luis fue en efecto Letrado del Consejo de Estado y dictámenes memorables de ese Alto Cuerpo consultivo salieron de su pluma y José Luis ganó poco después la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Madrid. Sus libros, sus artículos eran y son todavía referencia obligada de todo joven que se acerque a estudiar esta disciplina y a él se debe -junto a Enterría, García Tevijano etc- que el Derecho Administrativo, que tan árido había parecido siempre, se convirtiera en una materia llena de vida y de interés teórico y práctico. Porque José Luis, que tenía una cultura formidable, sabía trenzar los aspectos jurídicos más enrevesados con sus orígenes históricos y del derecho comparado que manejaba con una soltura que nunca más se ha repetido. Cuando alguien hoy quiere conocer de verdad el régimen de las concesiones administrativas ha de acudir al trabajo exhaustivo del que José Luis es autor.

Y lo mismo ocurrió con su libro deslumbrante sobre los apotegmas jurídico-lógicos, sobre la intervención administrativa en la industria, una materia entonces virgen para los iuspublicistas españoles. Y con tantos y tantos escritos salidos de su pluma, magistral y didáctica, al tiempo.

Cuando yo era aún estudiante en Valencia, creo que ya en el último curso, vino José Luis a dar una conferencia a la Facultad. Yo asistí como un doctrino porque ya pensaba dedicarme al derecho administrativo y quedé literalmente anonadado porque estuvo una hora y media hablando sin un solo papel ni guión, confiados todos los argumentos y datos a su prodigiosa memoria. Digo que quedé anonadado porque me pregunté si yo podría emular algún día a alguien que atesoraba tal cantidad de conocimientos y además con tanta naturalidad.

Menos mal que vencí la timidez y, ya no de su mano, sino de la de Enterría, al cabo de los años me hicieron catedrático de derecho administrativo. Y a ello contribuyó quien había actuado de presidente del tribunal ante el que me examiné que no era sino José Luis Villar Palasí que mantuvo con los opositores un trato exquisito de educación y respeto. Entonces se hacían seis ejercicios para ingresar en el cuerpo de catedráticos de Universidad: esos tiempos de rigor y de exigencia se han acabado como consecuencia de unas reformas cuyos disparates se han ido acumulando sin que se vea el final de los mismos.

Un respeto, señores políticos valencianos, al estudioso humilde y sin par que fue del Profesor José Luis Villar Palasí.