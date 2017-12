Decía Rousseau que en una democracia el cuerpo social no puede dañar a sus miembros. Y debería ser así. Si construimos una comunidad en la que decidimos convivir, esta decisión implica la garantía de que no nos maltraten. Vivimos en una sociedad democrática para estar seguros de que nuestros derechos serán garantizados y nuestra participación será tenida en cuenta. En una sociedad democrática nos cuidamos los unos a los otros.

Con el reto catalán en los últimos meses hemos vivido el mayor desasosiego que podíamos imaginar. Nadie se escuchaba, nadie dialogaba, y la situación nos llevaba indefectiblemente al abismo. El pesimismo se apoderó de una parte de la población y el acaloramiento de la otra. ¿Dónde hizo su aparición esta compleja coyuntura?

Para entender dónde estamos tenemos que ver de dónde venimos. En este caso, hemos venido de 2006, cuando se emitió una sentencia del Tribunal constitucional, de dudosa argumentación sobre la reforma del Estatut de Catalunya. Entre otras cuestiones de calado, la Sentencia eliminaba la «eficacia jurídica interpretativa» al término nación en el Estatut, y en afán de una innecesaria reivindicación nacionalista española impuso que en España solo cabía una nación. Obvió lo que podría haber sido una interpretación integradora y generosa del artículo 2 de la Constitución, «el derecho a la autonomía de las nacionalidades», y le restó importancia al hecho, nada menos, de que el Estatut había sido negociado en las Cortes generales y había sido apoyado por el 72.90% de los votos en el referéndum del 18 de junio de 2006. El Tribunal no solo desconoció la realidad -el carácter plurinacional de España -sino la necesidad, fundamento de la democracia, de convencer y no de imponer. Pocas sentencias han producido tantas calamidades como esta. Una buena parte de los catalanes entendieron que quizás ya no estábamos cuidándonos los unos a los otros, y empezaron a preocuparse por ello. Las ansias independentistas iniciaron un imparable ascenso hasta alcanzar cotas nunca antes vistas.

Ante estas perspectivas hubiera sido necesario iniciar un diálogo convincente que pusiera énfasis en la inclusión y en el fortalecimiento democrático. Era el momento adecuado para que el Derecho dejara paso a la política: iniciar un cambio constitucional y avanzar hacia un Estado que protegiera los derechos sociales para vivir bien, con más mecanismos de participación, y que construyera un Estado federal. Es innegable que con la Constitución vigente se ha vivido la época de mayor bienestar en la historia del país, tan innegable como que queda estrecha para abarcar las reivindicaciones de más democracia y más derechos. Pero los demócratas seguimos esperando ese cambio constitucional. Los grandes partidos políticos se encontraban enormemente satisfechos en su zona de confort, y no estaban dispuestos a embarcarse en un reto democrático de esas dimensiones. Aún hoy cuando hablan de reforma constitucional lo hacen sin convicción, y cada vez menos gente confía en que pueda haber resultados transcendentes porque las decisiones importantes no se pueden modificar siguiendo el procedimiento de la Constitución: el Título X no es sobre la Reforma, sino contra la Reforma. Nuestros decisores políticos siguen obviando la política y enarbolando el Derecho existente. Como si el Derecho fuera inmutable, y no tuviéramos capacidad de cambiarlo cuando, como una maquinaria vieja y usada, ya no da más de si.

La crisis conduce al avance o al retroceso. Parece que nuestros gobernantes están optando por la segunda opción. Retroceso significa más represión, menos derechos, imposición de pareceres. Algún día recordaremos con tristeza el retroceso en derechos que hemos experimentado en los últimos meses, cuando la falta de un diálogo responsable acabó en batallas campales, cierre de urnas, llamamientos desesperados a la comunidad internacional y personas huidas o en la cárcel a causa de medidas desproporcionadas, impropias de un Estado que cuida de nosotros. No hay nada menos convincente que la represión para imponer ideas, porque yergue un abismo entre vencedores y vencidos. Los que se sentían españoles antes de la crisis pasaron a sentirse más españoles que nunca, y colgaron sus banderas de los balcones; los que se sentían poco españoles antes de la crisis pasaron a sentirse menos españoles que nunca, y colgaron sus banderas de los balcones. ¿De qué puentes podemos hablar cuando las distancias son abismales? En el caso catalán, el conflicto está fuertemente enraizado y aflorará con fuerza más pronto que tarde.

Pero muchos confiamos en el avance, que no pasa por las reivindicaciones nacionalistas -españolistas, catalanistas o de otra índole- sino por regresar a las raíces de la comunidad democrática. Los Estados plurinacionales -Suiza, Canadá, Reino Unido...- son más fuertes cuanto más democráticos. La respuesta pasa por la racionalidad política, la apertura de miras, y entender que quien piensa diferente no es el enemigo a batir sino un conjunto nutrido de personas que tienen sus razones, y su libertad, para hacerlo. El uso del Derecho como imposición de una voluntad por la fuerza es antagónico al uso del Derecho para crear una sociedad plural y desarrollada, lo que exige un grado de madurez que la mayoría de nuestros representantes, cegados por el fanatismo, no son capaces de ver. En nuestras manos está cambiar esa situación y mirarnos todos, de nuevo, a los ojos. Y empezar de nuevo a cuidarnos como nunca debimos haber dejado de hacerlo.