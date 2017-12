Los deberes pendientes

Termina 2017 sin Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio y con una grave situación de colapso político en Cataluña. Tampoco se podrá abordar la necesaria reforma del modelo de financiación autonómica sin normalizar antes la realidad institucional catalana. Tres factores que perjudican en mucho el horizonte de la estabilidad. Mientras, la legislatura avanza huérfana de resultados estimables. El Gobierno no tiene iniciativa legislativa porque carece de mayoría y la falta de diálogo en el Congreso de los Diputados roza ya lo esperpéntico. Cada cual va a la suya buscando tan solo el desgaste del contrario como si no importara para nada atender las exigencias del bien común con sentido de la responsabilidad y altura de miras. Al menos el reciente acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal para la subida del salario mínimo se salva de esa desafección que la política diaria viene demostrando respecto de las auténticas necesidades de la gente. Por ejemplo, que siga sin solucionarse definitivamente el problema que supone para miles de familias el alto coste de la electricidad así lo acredita. Una de tantas. En este contexto el año que mañana comienza vendrá condicionado por la cercanía electoral de las elecciones autonómicas y locales previstas para el siguiente y también por la incógnita de si Rajoy se verá obligado a sumar a ellas la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. Tres juntas en un día de mayo de 2019, lo que podría acarrear un giro sustancial del mapa político teniendo en cuenta como andan las organizaciones que hoy lo configuran a derecha e izquierda. Partidos que a los ojos de la opinión pública están cada vez mas débiles de credibilidad e inmersos en sus particulares crisis respectivas de agotamiento o de extravío del espacio propio o de expansión sin rumbo claro o de pura imbecilidad cateta y sectaria. Vale suponer que cada sigla verá de componérselas lo mejor que sepa aunque a todas les resultará difícil sin ejercer la autocrítica. En cualquier caso no es bueno para España persistir anclada en determinadas carencias. Falta un atractivo discurso intelectual que potencie el valor sugestivo de nuestra existencia como Nación. Falta un solido discurso reformista que nos proyecte hacia la modernidad a partir de cambios sensatos y posibles. Falta un discurso económico innovador que interprete el crecimiento desde la perspectiva de la solidaridad para que la creación de empleo sea sostenible, la evolución de los salarios sea justa y la lucha contra la pobreza sea eficaz tomando como pulso la realidad de la calle, de modo que la sociedad española gane en progreso compartido y cohesión interior. Falta por último un profundo discurso reivindicativo de valores y principios humanistas sin los cuales no cabe articular una sociedad avanzada, libre y plural. Estos son los deberes pendientes. Las claves fundamentales para abrirse al porvenir. Una propuesta creativa que no admite demora.