UN DEBER EN LA VIDA

Cuando consigues que tu hijo de 11 años se declare incondicional del equipo que juega contra el Real Madrid, llámese Liverpool u Odense, respiras aliviado porque ves cumplido uno de los deberes que te encomienda la vida. El viernes por la noche, tras llegar a casa reventando de la pachanga en Mestalla que nos brindó BLU, el niño estaba peleando en la PlayStation contra su primo, que es merengón confeso. Mi hijo, como un Klopp de la vida, llevó a su Liverpool hasta la tanda de penaltis tras el 3-3 con prórroga incluida -las consolas dan demasiadas opciones de juego- y ahí ejecutó al Real Madrid con la misma maestría que Mendieta hería de muerte desde los once metros. El triunfo en la consola lo celebramos padre e hijo como esperamos festejar a corto plazo algún título de nuestro Valencia. Estos días, la murga con la final ha sido de sobresaliente. El fútbol hoy en día es como el riego a manta. El máster y la cleptomanía de Cifuentes fue sepultado por el chalet de los tortolitos Pablo Iglesias e Irene Montero, a los que su torpeza les alcanza para convocar un plebiscito para determinar si su líder se puede poner a remojo o no en la piscina de Galapagar. Después, la detención de Zaplana dejó en punto muerto la polémica podemita hasta que mañana se conozca la decisión del pueblo sobre si Iglesias debe dimitir o no. Pero todo lo ha tapado la información sobre el Real Madrid. En el plato de cada comida. Hasta la depilación de Cristiano Ronaldo es ahora mismo más importante que la moción de censura presentada por los socialistas contra el Gobierno de un Mariano Rajoy temeroso de la letra de los padres del cantante de Taburete. Ayer, entre el gentío pesaba más la final de Kiev que el futuro de la propuesta firmada por Pedro Sánchez. A mí, y sin ánimo de ofender, me importaba un bledo sin jugaba la BBC, Isco o el hijo de Zidane. El Real Madrid fue el primero en impulsar el periodismo de rotonda y el resto de clubes, cargados de complejos, practicaron el seguidismo para que la anécdota tuviera importancia. El otro día leí en un titular de web la llamada de auxilio que lanzaba un exjugador del Levante. Como un bobo caí, pinché y me enteré de que Juan Muñoz había perdido a su perrita Cockie. Hay algunos que se empeñan en que el periodismo viva días de gloria cuando con noticias como esa lo único que hacer es dar una palada más en la fosa. Y el Real Madrid ha contribuido a ello, de la misma que su grada de animación es una de las grandes mentiras del fútbol español. Escribo esto con la final en marcha y el resultado me da igual. El Liverpool compareció por méritos propios y los blancos con las ayudas arbitrales en la tarjeta de embarque. Con el juego sucio de Ramos contra Salah y las pifias de Karius. En casa, afortunadamente, los deberes ya están hechos.