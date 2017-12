Un debat necessari

El pròxim dilluns, a les 19 h. en el Foro d'Opinió de Lo Rat Penat, assistirem a un debat en el que intervindran Luis Santamaría pel PP, José Muñoz pel PSPV-PSOE i Fernando Giner per Ciutadans. Tres hòmens de reconegut prestigi polític que abordaran un doble tema de discussió: el proyecte de cada u dels seus partits per a resoldre el problema que els separatistes catalans han plantejat a Espanya i el paper, que en la seua opinió la Comunitat Valenciana deu d'assumir en l'Espanya d'un pròxim futur. Dos temes de màxim interés i actualitat exposts pels qui representen als partits constitucionals que tenen la confiança de la major part dels votants espanyols. Veus autorisades que nos permetran intuir el camí a seguir per la societat valenciana.

Un Foro que se completa en el seu interés en l'intervenció dels qui vullguen preguntar als oradors. Un autèntic quefer democràtic que pretén complir els fins que nos proponguérem en Lo Rat Penat al ficar-lo en marcha: conéixer l'opinió dels més experts en els diversos temes que la societat valenciana vol conéixer, obrint-lo a l'opinió pública per a que tot aquell que vullga fer-ho puga intervindre.

Cada u de nosatres té una opinió per a resoldre els problemes plantejats. Pero volem escoltar-los i volem que la societat valenciana deixe de quedar-se al marge del debat pel seu futur.

Estem massa anys viajant en vagons de segona classe, massa anys deixant que uns atres parlen en el nostre nom, massa anys contemplant com el nostre silenci servia per a que uns atres s'hagen apropiat de la nostra llengua, història i cultura. Ya n'hi ha prou. Ha arribat el temps de parlar, el temps de deixar el meninfotisme, el temps de fer saber als qui nos escolten que estem disposts a lluitar per lo nostre.

El dilluns vos esperem a tots.